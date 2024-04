Công an Đồng Nai điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Chiều 24/4, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Công an tỉnh bổ nhiệm lại thượng tá Vũ Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho trung tá Lê Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nhơn Trạch giữ chức Phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh. Ảnh: Văn Nhuệ

Trao quyết định điều động và bổ nhiệm trung tá Lê Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nhơn Trạch giữ chức Phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm lần này tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.