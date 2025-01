Bị phạt vì lái xe cứu thương 'đi bão'

TPO - Tài xế xe cứu thương gắn, phát thiết bị ưu tiên nhưng lại chở cổ động viên đi cổ vũ bóng đá. Đáng chú ý, tài xế này còn vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung khi bị CSGT kiểm tra.

Ngày 6/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT Đường bộ số 14 vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe cứu thương vi phạm hàng loạt lỗi khi tham gia giao thông, tổng mức tiền phạt hơn 60 triệu đồng.

Theo đó, sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2024 kết thúc, hàng ngàn người đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội đã được huy động tối đa trên các tuyến đường trọng điểm.

Khoảng 23h55 ngày 5/1, tại đường Nghiêm Xuân Yêm, tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ số 14 phát hiện xe ô tô BKS 30E-741.XX, dán biểu tượng xe cứu thương và gắn, phát thiết bị ưu tiên, nhưng lại chở cổ động viên đi cổ vũ bóng đá. Lực lượng chức năng đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện được xác định là anh L.T.H (SN 1991, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Làm việc với CSGT, anh H. không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn hơn một tháng.

Đặc biệt, kết quả đo nồng độ cồn anh H phát hiện vi phạm cồn ở mức 0,514 mg/L, vượt ngưỡng tối đa 0,4 mg/L theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. về các hành vi vi phạm: sử dụng thiết bị ưu tiên không đúng mục đích, điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L, không có giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan. Tổng mức phạt hành chính đối với các lỗi này lên tới hơn 60 triệu đồng. Chiếc xe cũng bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trung tá Trần Tú Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 14, cho biết, đây là trường hợp đầu tiên đơn vị phát hiện nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/L kể từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực. Ngoài ra, việc sử dụng xe cứu thương không đúng mục đích là hành vi đặc biệt nghiêm trọng.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt cao hơn đối với các hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm, như vi phạm nồng độ cồn hoặc sử dụng sai mục đích xe ưu tiên. Những biện pháp mạnh mẽ này nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, sự việc trên là lời cảnh báo cho những hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong các sự kiện lớn. Lực lượng CSGT Hà Nội ngoài việc hướng dẫn giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn hình ảnh văn minh, an toàn.