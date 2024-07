Lập 64 công ty ‘ma’ để mua bán hóa đơn khống hơn 3.200 tỷ đồng

TPO - Ngày 16/7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố 16 bị can lập 64 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn khống với tổng trị giá hơn 3.200 tỷ đồng.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi 16 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế", xảy ra tại Hòa Bình, Thái Bình và các tỉnh, thành phố từ năm 2020. Các bị can bị khởi tố gồm, Lê Thanh Phúc (1996), Nguyễn Hoài Sơn (1997), Đường Trung Trực (1999), Hồng Minh Đạt (1995), Tưởng Thanh Tri (1999), đều trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, và 11 người khác để tiến hành điều tra về các hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 và Điều 203 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây này có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ giữa các thành viên qua các ứng dụng như Zalo, Viber, Telegram và ít khi gặp mặt trực tiếp, gây khó khăn cho việc xác minh. Các đối tượng đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về đăng ký doanh nghiệp online, sử dụng giấy CMND của người khác hoặc giấy CMND giả để thành lập hàng loạt công ty "ma". Tính từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma”, xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra và Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, với sự phối hợp khẩn trương từ các đơn vị liên quan. Đây được xem là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Hòa Bình. Minh Đức