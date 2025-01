Có 4 tiền án cướp giật vẫn tiếp tục đi cướp giật dây chuyền

TPO - Đối tượng Phan Kim Lâm ở Bà Rịa - Vũng Tàu từng có 4 tiền án liên quan đến các hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản nhưng vẫn qua địa bàn thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cướp giật dây chuyền.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, sau khi nhận tin báo có đối tượng cướp giật dây chuyền trên địa bàn, Công an thị xã La Gi đã tổ chức lực lượng truy đuổi và bắt được đối tượng Phan Kim Lâm (52 tuổi, thường trú xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trước đó vào lúc 15 giờ ngày 4/1, Công an thị xã La Gi tiếp nhận tin báo về một đối tượng cướp giật dây chuyền vàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khu phố 5, phường Bình Tân, thị xã La Gi). Lực lượng công an đã tiến hành trích xuất camera, xác định hướng di chuyển và tổ chức truy bắt đối tượng.

Chưa đầy một tiếng kể từ lúc xảy ra vụ việc, tổ công tác Công an thị xã La Gia đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng cướp giật trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Công an thu giữ được tang vật là 1 đoạn dây chuyền kim loại màu vàng bị đứt trong miệng của đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Phan Kim Lâm. Qua xác minh, Lâm đã từng có 4 tiền án liên quan đến cướp giật và trộm cắp tài sản. Do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đã tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật và bị lực lượng công an bắt giữ.