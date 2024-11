Bắt nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật manh động ở TPHCM

TPO - Cơ quan công an bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp xe máy và xịt hơi cay để cướp tài sản manh động trong những tháng cuối năm ở TPHCM.

Bắt “nóng” nghi phạm cưỡng hiếp, cướp vé số của bé gái 14 tuổi

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã bắt Nguyễn Hữu Truyền (SN 1999, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, trưa 12/11, Công an xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) tiếp nhận tin báo của bé gái T.T.B.N. (14 tuổi, bán vé số dạo) về việc bị một thanh niên không rõ lai lịch sử dụng vũ lực đe dọa, cưỡng hiếp và cướp 51 tờ vé số cùng với 190 nghìn đồng.

Khẩn trương điều tra, Công an huyện Bình Chánh xác định Truyền là nghi phạm gây án và bắt giữ trong chiều cùng ngày. Tại cơ quan công an, Tuyền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, sáng 12/11, nghi phạm chạy xe máy trên quốc lộ 50 (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) thì phát hiện em N. đang đi bán vé số dạo.

Sau khi mua vài tờ vé số, Truyền nảy sinh ý đồ xấu nên dụ dỗ em N. lên xe để chở đến nhà người bạn thân gần đó và nói người này mua giúp hết số vé còn lại. Tin lời, bé gái ngồi lên xe để Truyền chở đi.

Đến khu đất trống ở xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh), Truyền dừng xe, dùng vũ lực đe dọa em N. rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, nghi phạm cướp 51 tờ vé số cùng với 190 nghìn đồng rồi lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cũng tại huyện Bình Chánh, tối 3/11, bà T.T.T. (SN 1985, quê Phú Thọ) đi làm về đến đường Trương Văn Đa (xã Tân Nhựt) thì bất ngờ bị hai thanh niên chở nhau trên một xe máy chặn đường.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bà T. bị đối tượng ngồi sau dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt gây choáng váng. Sau đó, đối tượng này cướp xe máy của bà T. rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/11, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ nghi phạm gây án là Lê Văn Nam (SN 1998, quê Sóc Trăng) và Tạ Thanh Phúc (SN 1998, sống lang thang). Tại cơ quan công an, cả 2 khai không nghề nghiệp ổn định và đều nghiện ma túy.

Để thỏa mãn cơn ghiền, cả 2 nhiều lần mua ma túy đá của Đỗ Hoàng Phú (SN 1995, ngụ quận 6) và nợ 1 triệu đồng. Bị Phú gọi điện yêu cầu trả tiền, Nam rủ Phúc cùng đi cướp tài sản.

Mượn xe bạn để đi trộm cắp

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Huỳnh Tấn Tài (SN 1991) và Nguyễn Chí Cường (SN 1986, cùng ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tối 30/10, Tài và Cường gặp nhau, bàn bạc việc đi trộm xe máy bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Do không xe máy, cả 2 đi xe ôm đến nhà của bạn là Bùi Quang Trọng để mượn xe. Tại đây, Tài viện lý do mượn xe để chở Cường về nhà nên Trọng đồng ý. Sau đó, Tài lái xe máy trên chở Cường đi quanh khu vực quận 1 để tìm trộm tài sản.

Đến khoảng 3h ngày 31/10, cả 2 phát hiện nhiều xe máy dựng trong con hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) và không có người trông coi nên chọn để gây án.

Nhận đoản sắt từ Tài, Cường tiến lại bẻ khóa xe tay ga rồi mang đi gửi tại bãi giữ xe trên đường Phạm Văn Nghị, phường Tân Phong, quận 7. Sau đó, cả 2 về nhà Trọng trả xe và ngủ tại đây.

Chiều cùng ngày, Tài bán xe máy trên cho một người bạn tên Hùng (không rõ lai lịch) với giá 4 triệu đồng rồi chia cho Cường 2 triệu đồng. Trưa 1/11, cả 2 tiếp tục mượn xe của Trọng với lý do đi công việc nhưng thực chất là đi trộm cắp.

Tại con hẻm trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cô Giang, quận 1), Tài đưa đoản sắt cho Cường bẻ khóa một xe máy rồi tẩu thoát. Do không bán được, cả 2 thay biển số rồi cất giấu xe này ở gần nhà của Trọng. Tiếp đến, Tài và Cường đi về nhà của Trọng để trả xe.

Nhận tin báo của các bị hại, Công an quận 1 khẩn trương điều tra, bắt giữ Tài và Cường. Bước đầu, cả 2 khai nhận cần tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp. Mở rộng điều tra, cơ quan công an mời Trọng lên làm việc.

Qua xác minh lai lịch, Tài có 7 tiền án, tiền sự, Cường có 3 tiền án, tiền sự, Trọng có 4 tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, cả 3 đều dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Trong tháng 11, Công an TPHCM đã khởi tố 442 vụ phạm tội trật tự xã hội, bắt 518 đối tượng; khởi tố 53 vụ/66 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ, 3 vụ/5 bị can phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm. Đối với tội phạm về ma túy, Công an TPHCM đã khám phá 358 vụ/967 đối tượng, thu giữ khối lượng lớn tang vật là ma túy, cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan, khởi tố 316 vụ/712 bị can… Lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý gần 41.000 trường hợp vi phạm, thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 39,9 tỷ đồng. Trong đó, xử lý 6.679 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 1 trường hợp vi phạm về ma túy; 5.585 trường hợp vi phạm tốc độ, 130 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng…