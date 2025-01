Lời khai của nghịch tử giết mẹ ở Quảng Nam

TPO - Bực tức việc mẹ ngủ dậy muộn không chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, nam thanh niên ở Quảng Nam dùng dao đâm chết mẹ, đợi đến tối kéo xác đi phi tang.

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đoàn Mai Khanh (30 tuổi, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) về tội giết người.

Trước đó, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án giết người xảy ra tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc vào ngày 31/12/2024.

Theo lời khai ban đầu, Đoàn Mai Khanh sống chung với mẹ là bà M.T.B.H. (55 tuổi). Khoảng 7 giờ, ngày 31/12/2024, Khanh bực tức việc bà H. ngủ dậy muộn không chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình nên dùng dao đâm chết mẹ mình.

Để che giấu hành vi phạm tội, Khanh chờ đến khoảng 21 giờ cùng ngày rồi dùng mền (chăn) quấn xác, kéo ra bờ sông hòng phi tang. Trên đường phi tang xác nạn nhân, Khanh bị phát hiện và đưa về trụ sở công an xã để làm việc...

Theo công an, một số thông tin trên mạng xã hội, Đoàn Mai Khanh có sử dụng ma túy là không đúng bản chất, nội dung vụ án. Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh đang vào cuộc xác minh, làm rõ các thông tin sai sự thật và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.