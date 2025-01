Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.200%/năm

TPO - Nhóm đối tượng cho hơn 100 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng với lãi suất từ 120% đến 1200%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an phát hiện nhiều hung khí.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, phòng Cảnh sát điều tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa phối hợp Công an TP. Hội An triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 1.200%/năm.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Viết Chánh 31 tuổi, Võ Quốc Cường 42 tuổi, Nguyễn Khắc Thành 28 tuổi - cùng trú TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến nay, Chánh, Cường và Thành đã cho hơn 100 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng với lãi suất từ 120% đến 1200%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an tạm giữ 5 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 xe ô tô, 1 còng số tám, 8 hung khí các loại và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.