Công an Nghệ An phá hàng loạt đường dây cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi

TPO - Chỉ trong một thời gian ngắn, công an các huyện Nam Đàn, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã liên tiếp phá 4 đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua đó bắt giữ 23 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 15/7, Công an huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng với nhiều đối tượng tham gia và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an huyện Nam Đàn phát hiện đối tượng Trần Văn Quang (SN 1989, trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) thường xuyên cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn nên vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngày 7/7, Công an huyện Nam Đàn đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Quang và 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1989), Hồ Việt Trung (SN 1992,) cùng trú tại xã Nam Anh; Nguyễn Tấn Tài (SN 1991), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1993), Nguyễn Hữu Luận (SN 1993) cùng trú tại xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ 10 điện thoại di động. Bước đầu công an chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng 50 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nam Đàn đã bắt giữ Nguyễn Đình Hải (SN 1990) và Nguyễn Hữu Trung (SN 1991) cùng trú tại xã Nam Anh về hành vi đánh bạc qua ứng dụng Sunwin. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay. Công an đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên ứng dụng này khoảng 990 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 10/7 Công an huyện Nam Đàn đã bắt giữ Ngô Công Vinh (SN 1993) và Hồ Viết Việt (SN 1989, cùng trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn). Tại công an, các đối tượng khai nhận đã cho các con bạc nói trên vay hơn 700 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 108%/năm, qua đó thu lợi bất chính số tiền 76 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng vừa triệt phá 3 đường dây, bắt giữ 13 đối tượng có hành đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cụ thể, ngày 11/7, Công an huyện Diễn Châu chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 điểm, bắt 3 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm: Hoàng Văn Tú (SN 1992, trú xã Diễn Vạn, Diễn Châu); Phạm Đức Thuấn (SN 1985) và Phạm Văn Cần (SN 1984) cùng trú tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

Bước đầu, công an đã chứng minh được các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web 8xbet với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ 4 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm: Ngô Văn Hiếu (SN 2008), Nguyễn Văn Hậu (SN 2000), Đậu Xuân Thái (SN 2001) cùng trú tại xã Diễn Ngọc và Nguyễn Nhật Hiếu (SN 2004, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu). Công an chứng minh được các đối tượng đã sử dụng hơn 70 triệu đồng để cá độ bóng đá.

Trước đó, vào ngày 4/7, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá gồm: Lê Anh Dũng (SN 1971), Vũ Đình Tam (SN 1980) và Phan Huy Minh (SN 1974) cùng trú tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu; Cao Văn Sứ (SN 1976), Đinh Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Đức Trung (SN 1984) cùng trú tại xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu). Quá trình đấu tranh, công an chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng tham gia đánh bạc là hơn 145 triệu đồng.