Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng

TPO - Đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng vừa bị Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh triệt phá.

5 đối tượng trong đường dây này gồm: Cao Đức Quý, sinh năm 1971, trú tại thôn Mức, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Tiến Đường, sinh năm 1985; Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1975, đều trú tại tổ 40, khu 4A, phường Cao Xanh; Vũ Văn Nam, sinh năm 1986, trú tại tổ 7, khu 1B, phường Cao Xanh và Lê Đức Hiệp, sinh năm 1986, trú tại tổ 9, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước khi bắt đầu diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro 2024) và cúp vô địch Nam Mỹ (Copa America 2024), Cao Đức Quý đã liên hệ với một số người quen qua mạng internet để lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp Master đăng nhập trên website https:/hira88.com.

Khi có tài khoản, Quý cấp cho Nguyễn Tiến Đường 1 tài khoản đại lý Agent với hạn mức 15.000 điểm, tương đương với 900 triệu đồng. Sau đó, Đường tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản Member cho các đối tượng trong đường dây để hưởng tiền hoa hồng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đường khai nhận, trước khi diễn ra kỳ Euro 2024 đã liên hệ với Cao Đức Quý và được Quý có cấp cho 1 tài khoản cá độ bóng đá. Sau đó Đường chia nhỏ ra giao cho Vũ Quốc Việt, Vũ Văn Nam và Lê Đức Hiệp để mọi người cùng chơi.

Đường khai nhận thêm, ví dụ 1 triệu thắng thua thì Đường được 500 nghìn. Hình thức chơi quy đổi điểm ảo trên máy ra tiền thật, 1 điểm ảo trên máy tương đương với 100 nghìn đồng, trận lớn nhất khoảng 100 đến 120 điểm.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, ngày 5/7, Công an thành phố Hạ Long đã tổ chức phá án, bắt giữ 5 đối tượng trên. Cơ quan Công an cũng đã trích xuất dữ liệu cá cược trên các tài khoản cược của các đối tượng, qua đó xác định, từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng này đã giao dịch qua lại với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Thượng tá Trịnh Văn Thuyết, Phó trưởng Công an Hạ Long cho biết: “Ngay từ đầu năm, Công an thành phố Hạ Long đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường xã, đặc biệt là Đội Cảnh sát Hình sự tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm cờ bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Đến thời điểm này, Công an thành phố Hạ Long đã bắt giữ và xử lý hơn 11 vụ và hơn 50 đối tượng.

Khi đến giải bóng đá châu Âu và giải bóng đá Nam Mỹ, Giám đốc Công an tỉnh đã ra đợt cao điểm tấn công loại tội phạm cá độ bóng đá trên mạng internet, Công an thành phố Hạ Long đã xác lập chuyên án và phá chuyên án thành công, bắt giữ 5 đối tượng. Ban đầu xác định các đối tượng này giao dịch trên mạng internet bằng các điểm ảo và quy đổi ra tiền thật là khoảng 150 tỷ đồng”.

Liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Công an đã tạm giữ 3 xe ô-tô và 5 điện thoại di động các loại.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hạ Long tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.