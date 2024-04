Đường dây tội phạm mở 50.000 tài khoản mạng xã hội để cho vay lãi nặng

TPO - Đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động chính là cho vay nặng nặng lãi với 12 chi nhánh trên toàn quốc, mở tới 50 nghìn tài khoản mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 3/4, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức thông tin về tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm công nghệ cao dưới sự chủ trì của đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương. Cùng dự có đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đại diện Công an tỉnh Phú Yên.

Thượng tá Trương Thành Di-Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố để điều tra liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Theo thượng tá Di, bước đầu cơ quan công an đã phát hiện một đường dây tội phạm công nghệ cao, tạm giữ 15 đối tượng có liên quan. Tuy nhiên do đang trong quá trình phá án, để không làm ảnh hưởng tới nghiệp vụ nên công an chưa thể cung cấp danh tính các đối tượng, cũng như nội dung chi tiết.

Theo đại diện Công an tỉnh Phú Yên, đường dây phạm tội công nghệ cao này dưới vỏ bọc là công ty hoạt động tài chính với 12 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố. Cơ quan điều tra đã phát hiện có tới khoảng 50 nghìn tài khoản mạng xã hội các đối tượng lập ra, đồng thời phát hiện hơn 2.500 sim rác. "Chúng tôi đang điều tra về nguồn gốc sim rác lớn như thế. Bước đầu xác định các đối tượng thu lợi bất chính với số tiền rất lớn” – thượng tá Di cho biết.

Cũng theo thượng tá Di, hầu hết các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội công nghệ cao cũng là nạn nhân bị lừa đến làm việc vì tin lời quảng cáo "việc nhẹ lương cao".

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Minh Nhựt – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm đến nay cơ quan công an đã tiếp nhận tin báo của 34 người về việc bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng.

Theo thượng tá Nhựt, có nhiều nguyên nhân các nạn nhân bị lừa, trong đó có 3 nguyên nhân chính do lo sợ, lòng tham và thiếu hiểu biết. Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân không thực hiện theo hướng dẫn của người lạ trên không gian mạng. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để truy xét, xử lý.

Cũng tại hội nghị này, đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao khen thưởng cho ban chuyên án về thành tích phá án nhanh vụ nam thanh niên sát hại cụ bà 75 tuổi để cướp tài sản.

Trước đó sáng 30/3, người dân sống tại một khu dân cư ở xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) phát hiện bà Nguyễn Thị Minh (75 tuổi) tử vong ở ven đường, bên cạnh là chiếc xe máy chở ve chai.

Khi phát hiện vụ việc, người dân trình báo cơ quan công an. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người không phải do tai nạn giao thông gây ra. Xác định kẻ tình nghi là Nguyễn Minh Hoàng (SN 2005, ngụ tỉnh Bình Dương), cơ quan điều tra tổ chức truy bắt. Nghi phạm khai đã sử dụng khúc cây và dao bấm để tấn công cụ bà, nhằm mục đích cướp tài sản song chưa lấy được gì thì sợ bị phát hiện nên bỏ trốn.