Đà Nẵng cảnh báo các trang facebook giả mạo chương trình Học kỳ Công an nhân dân

TPO - Các trang facebook đăng thông tin về trại hè kỹ năng, học kỳ Công an nhân dân... được tổ chức ở Đà Nẵng là sai sự thật, phụ huynh cần cảnh giác khi đăng ký thông tin.

Thời gian qua, hàng loạt fanpage như Trại hè kỹ năng, Học kỳ Công an nhân dân... với các bài đăng về chương trình Học kỳ Công an nhân dân được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội facebook.

Các trang này liên tục chia sẻ bài đăng về hoạt động, sử dụng hình ảnh từ chương trình Trại hè Học làm Chiến sĩ Công an nhân dân do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức.

Nhiều phụ huynh thấy nội dung chương trình ý nghĩa nên tìm hiểu và nhắn tin đăng ký cho con theo học. Tuy nhiên, sau khi nhắn tin hỏi chi tiết về khóa học, các trang này giới thiệu khóa học sẽ được tổ chức cho học sinh trên địa bàn TP. Đà Nẵng tại địa chỉ 183A Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) và số 80 Lê Lợi (phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Đây lần lượt là địa chỉ của trụ sở Công an quận Hải Châu và Công an TP. Đà Nẵng. Sau khi gửi thông tin đăng ký, phụ huynh được hướng dẫn tải ứng dụng để BTC xét duyệt hồ sơ cũng như gửi thông báo các hoạt động trải nghiệm thường ngày của học sinh.

Chị Nguyễn Lê H.N (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có con gái 6 tuổi, thấy các bài đăng trên facebook về chương trình, chị cũng nhắn tin cho các trang này để tìm hiểu và mong muốn đăng ký.

"Khi các trang này trả lời về việc chương trình được tổ chức ở trụ sở Công an TP. Đà Nẵng, tôi ngờ ngợ và có hỏi lại người quen thì được biết Công an TP. Đà Nẵng không có chương trình như vậy.

Sau khi cung cấp thông tin của cháu, admin trang này liên tục nhắn tin hướng dẫn tôi cài đặt Telegram và tiếp tục làm theo hướng dẫn trên ứng dụng đó. Nhận thấy nguy cơ lừa đảo nên tôi không tiếp tục thực hiện", chị N. nói.

Theo Thiếu tá Hồ Đình Trí - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Đà Nẵng, đối với chương trình Học kỳ Công an nhân dân hay Trại hè "Học làm chiến sĩ Công an", Đoàn Thanh niên Công an TP chưa tổ chức các hoạt động này.

"Hiện, các bậc phụ huynh trên địa bàn không biết các fanpage này là giả mạo và đăng ký rất nhiều. Chúng tôi đã thông báo trên facebook và website của Công an TP Đà Nẵng để mọi người biết, cảnh giác", anh Trí nói.

Còn theo anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Thành Đoàn chỉ tổ chức một chương trình kỹ năng vào dịp hè duy nhất cho học sinh đó là chương trình Học kỳ trong quân đội, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự TP tổ chức tại Trung Đoàn Bộ binh 971.

"Phụ huynh cần hết sức cảnh giác khi đăng ký thông tin của mình và của con tại các trang facebook không chính thống vì có nguy cơ lừa đảo. Thành Đoàn Đà Nẵng cũng đã đăng thông tin cảnh báo các trang đăng tin sai sự thật về chương trình trại hè công an cho học sinh trên địa bàn để phụ huynh cảnh giác", anh Duân nói.

Trước đó, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khi đăng tải thông tin về chương trình trại hè "Học làm chiến sĩ công an" cũng đã cảnh báo về việc rất nhiều các trang giả mạo chương trình được lập để lừa đảo phụ huynh. Đơn vị này cũng lưu ý đây là chương trình chính thức duy nhất do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, và Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp thực hiện tại 1 địa điểm duy nhất trên toàn quốc là Học viện Cảnh sát Nhân dân (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) và cảnh báo phụ huynh cảnh giác với các lời chào mời, cũng như đăng ký và chuyển khoản học phí.