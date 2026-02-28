Tuổi trẻ Quảng Ngãi, Cần Thơ ra quân Tháng Thanh niên 2026 với nhiều công trình thiết thực

TPO - Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở, Tháng Thanh niên năm 2026 được tuổi trẻ Quảng Ngãi triển khai sôi nổi, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngày 28/2 tại xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ.

Sự kiện thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia, mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực của tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi trong tháng cao điểm tình nguyện.

Quang cảnh buổi lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, kêu gọi các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chủ động, linh hoạt triển khai các nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Tháng Thanh niên.

Anh Mạnh cũng đề nghị đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động, góp phần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ.

Ngay trong ngày khởi động, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình thanh niên tại xã Đông Sơn. Nổi bật là hoạt động trồng cây hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ năm 2026; xây dựng tuyến đường điện năng lượng mặt trời “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn” dài 1,4km; tuyến đường cờ thanh niên; khu vui chơi cho thiếu nhi; mô hình cộng đồng “Đông Sơn xanh – Biển sạch” nhằm xóa các điểm đen về ô nhiễm rác thải.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tập huấn lái xe an toàn; truyền thông, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp cho học sinh THPT. Các lớp “Bình dân học vụ số” và tập huấn kỹ năng xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện cho thanh thiếu nhi cũng được triển khai, góp phần nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Anh Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh nhấn mạnh, Tháng Thanh niên là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Qua thực tiễn triển khai những năm qua, các hoạt động Tháng Thanh niên đã tạo sức lan tỏa tích cực, khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng và xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ Quảng Ngãi thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu phát triển của từng địa phương.

Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi Nguyễn Văn Mạnh phát cờ lệnh khởi động Tháng Thanh niên 2026.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ thực hiện các công trình ở xã Đông Sơn.

Trong đó, cần chú trọng phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động an sinh xã hội; đồng hành, hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trồng cây xanh tại xã Đông Sơn.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây, triển khai các công trình, phần việc thanh niên trên địa bàn xã Đông Sơn, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tháng Thanh niên tại Cần Thơ: Phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng chính quyền số

Sáng 28/2, Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026, với chủ đề Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, chương trình phát động diễn ra tại phường Phú Lợi.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong thành phố đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng. Các phong trào thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Ông Khởi dẫn loạt phong trào điển hình như, nhiều công trình, phần việc thanh niên vì cộng đồng. Phối hợp triển khai mạnh mẽ phong trào Bình dân học vụ số, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại lễ ra quân Tháng thanh niên.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn tại Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường; triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thanh niên.

Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đánh giá, những kết quả đó đã thể hiện rõ vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên Cần Thơ năng động, nghĩa tình, vì cộng đồng.

Lãnh đạo Cần Thơ thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên 2026.

Để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong thời gian tới đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, đặc biệt là cao điểm trong Tháng Thanh niên 2026, ông Khởi đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với nhu cầu của thanh niên và nhiệm vụ phát triển của địa phương. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của thành phố. Tích cực tham gia cải cách hành chính, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; duy trì và nhân rộng các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ trao 120 khóa học tiếng Anh thiếu nhi cho đại diện các đơn vị.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ cùng các đơn vị đồng hành trao tặng công trình thanh niên “Không gian số cho em” triển khai tại 8 địa phương; trao 120 khóa học tiếng Anh cho thiếu nhi; trao 150 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt và 30 phần quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2026. Tổng nguồn lực ước tính trên 9,7 tỷ đồng.

Ngay sau Lễ ra quân, nhiều hoạt động cấp thành phố được triển khai như: tập huấn phương pháp tư duy sáng tạo cho đoàn viên, tổ chức các công trình thanh niên và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Chị Phan Anh Trang - Bí thư Đoàn UBND TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Hòa Hội

Hưởng ứng Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Thường vụ Đoàn UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026.

Chị Phan Anh Trang - Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ cho biết, Tháng Thanh niên năm 2026, Ban Thường vụ Đoàn UBND Thành phố tập trung vào 3 nhiệm vụ đột phá, gồm chuyển đổi số; ra mắt 5 Câu lạc bộ và Đội hình chuyên sâu (CLB Lý luận trẻ, CLB Ngoại ngữ, Đội hình Truyền thông và An ninh mạng...); tập trung chăm lo công tác an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Lãnh đạo Cần Thơ và các sở, ngành tham dự lễ ra quân Tháng Thanh niên 2026.

Quang cảnh lễ ra quân Tháng thanh niên 2026.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ tặng quà thanh niên.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Thành Đoàn Cần Thơ thăm tân binh sắp lên đường nhập ngũ 2026.