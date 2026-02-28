Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Hồng Anh

Họ tên: Nguyễn Hồng Anh Ngày sinh: 25/9/2008 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Học sinh, Trường THPT Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ Đơn vị giới thiệu: Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ

Thành tích/Khen thưởng:

• Giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Thành phố môn Toán năm 2025.

• Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) vòng thi cấp Quốc gia năm 2025.

• Đạt đủ điểm kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp Quốc gia môn Hoá học của Thành phố Cần Thơ và được tham gia đội tuyển bồi dưỡng năm 2025.

• Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường môn Toán năm 2025.

• Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường môn Sinh học năm 2025.

• Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi giỏi toán bằng máy tính cầm tay cấp Thành phố môn Sinh học năm 2025.

• Danh hiệu Học sinh xuất sắc năm học 2024–2025.

• Giải Nhất toàn quốc kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) vòng thi cấp Trường năm 2024.

• Giải Ba cuộc thi Nuôi tinh thể cấp Trường năm 2024.

• Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Trại hè Phương Nam môn Hoá học năm 2024.