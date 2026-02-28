Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Thanh niên phải tiên phong trong đổi mới sáng tạo

TPO - Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, thanh niên phải thực sự tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ.

Mỗi bạn trẻ cần nuôi dưỡng khát vọng lớn

Phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ lớn, song cũng đối diện không ít thách thức. Cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số toàn cầu và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao về năng lực, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức.

Đại biểu tham dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ.

Trong bối cảnh đó, thanh niên phải thực sự là lực lượng tiên phong, tiên phong trong đổi mới tư duy, hành động sáng tạo; tiên phong thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tiên phong trong phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dấu mốc nhắc nhở mỗi đoàn viên, thanh niên thêm tự hào và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Theo kế hoạch của T.Ư Đoàn, Tháng Thanh niên năm nay đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể: 2 triệu lượt thanh niên tham gia tình nguyện; 10.000 ý tưởng, sáng kiến được triển khai; trồng mới 1 triệu cây xanh; hỗ trợ 600 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên lập nghiệp; triển khai các đề án tình nguyện tại 248 xã biên giới; hỗ trợ 100.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động Tháng Thanh niên.

Những mục tiêu đó đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất từ cơ sở. Đây không chỉ là một phong trào, mà phải trở thành một đợt ra quân đồng loạt, quyết liệt và hiệu quả của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; tạo ra giá trị thật, hiệu quả thật và chuyển biến tích cực, để phong trào trở thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa lý tưởng sống đẹp, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi công trình, phần việc thanh niên phải bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, đơn vị; giải quyết trúng và đúng những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến rõ rệt và giá trị lâu dài.

Đặc biệt, thanh niên cần tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bứt phá trong khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thanh niên phải tiên phong trong kỷ nguyên mới

Trước vận hội của kinh tế số và kinh tế tri thức, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ mong muốn mỗi bạn trẻ nuôi dưỡng khát vọng lớn, dám nghĩ khác, dám làm mới, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm. Khởi nghiệp không chỉ để khẳng định bản thân, mà để kiến tạo giá trị, tạo việc làm và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước. Đồng thời, các hoạt động thanh niên cần gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thông qua phong trào phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Từ yêu cầu đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức hoạt động theo tinh thần rõ mục tiêu, rõ nội dung, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Lấy kết quả đóng góp cụ thể cho phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân làm thước đo giá trị thành quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao quà hỗ trợ cho gia đình người có công.

Đồng thời Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng gửi gắm niềm tin tới tuổi trẻ Hà Tĩnh, lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong triển khai Tháng Thanh niên, trở thành điểm sáng và cùng với các cấp bộ Đoàn cả nước góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về sự phát triển của quê hương Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, phát triển xanh và bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp thiết và trách nhiệm giữa các thế hệ. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một cam kết với tương lai, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng; trồng đi đôi với chăm sóc, bảo vệ và phát triển bền vững, gắn với nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ.

Riêng đối với Hà Tĩnh, địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai, bão lũ phong trào trồng cây, trồng rừng càng có ý nghĩa thiết thực và lâu dài. Mỗi hàng cây là thêm một “lá chắn xanh” bảo vệ quê hương; mỗi cánh rừng được gìn giữ là thêm nền tảng cho sinh kế bền vững của người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng với truyền thống vẻ vang 95 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tinh thần bất khuất của Anh hùng Lý Tự Trọng tuổi trẻ Việt Nam hôm nay không ngừng khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh Thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.