Giới trẻ

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Danh Hoài Hận

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

558836337-1114330867350225-44380.jpg

Họ tên: Danh Hoài Hận

Năm sinh: 1996

Dân tộc: Khmer

Đơn vị: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Tân Đông

Đơn vị giới thiệu: Người thợ trẻ giỏi

Thành tích/Khen thưởng:

• Triển khai mô hình khởi nghiệp “trồng dừa xiêm lùn kết hợp nuôi cá nước ngọt” trên diện tích 2.500m², tạo mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, vốn đầu tư hợp lý, chi phí thấp, đầu ra ổn định; doanh thu khoảng 266 triệu đồng/năm, lợi nhuận ước khoảng 96 triệu đồng/năm.

• Mô hình giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động và 3–4 lao động thời vụ, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững tại địa phương.

• Tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới thông qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội Đoàn – Hội với hơn 625 tin bài, 1.050 lượt chia sẻ; cá nhân viết khoảng 250 bài giới thiệu mô hình, cách làm hiệu quả.

• Huy động xã hội hóa xây dựng 27 cây cầu, 105 công trình dân sinh; nâng cấp 78,5 km đường giao thông, 11 tuyến đèn đường, hỗ trợ 167 căn nhà với tổng kinh phí hơn 135 tỷ đồng, góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới.

• Tổ chức hoạt động an sinh xã hội, tư vấn nghề nghiệp cho 750 thanh niên, đưa 532 thanh niên tham gia phiên giao dịch việc làm; mở lớp nghề và tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho thanh niên địa phương.

• Thành lập Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi, quản lý 11 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ gần 12 tỷ đồng; tích cực tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ hơn 1.100 lượt công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

• Được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBND và địa phương về thành tích khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công tác Hội và phong trào thanh niên; tiêu biểu là bằng khen về khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bằng khen chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025 và danh hiệu cán bộ Hội tiêu biểu năm 2024.

Thanh Huyền
#Danh Hoài Hận #lao động sản xuất #khởi nghiệp #nông thôn mới #đổi mới sáng tạo #Người thợ trẻ giỏi #Thanh niên làm kinh tế giỏi #Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

