Tuổi trẻ Gia Lai, Khánh Hòa ra quân Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động sôi nổi

TPO - Tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ Gia Lai sôi nổi ra quân với nhiều hoạt động tình nguyện, đồng hành khởi nghiệp và chăm lo thiếu nhi khó khăn. Trong khi đó, tuổi trẻ Khánh Hòa đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lan tỏa ý thức bảo vệ biển đảo và thực hiện nhiều công trình ý nghĩa vì cộng đồng.

Ngày 28/2, tại Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo, phường An Khê, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, cho biết: Tháng 3 - Tháng Thanh niên luôn là khoảng thời gian thiêng liêng, khơi dậy trong mỗi người trẻ Việt Nam niềm tự hào sâu sắc. Theo anh Hiệp, bước vào năm 2026, sự gắn kết giữa “Tây Nguyên đại ngàn” và “Biển xanh sóng vỗ” không chỉ là sự hòa quyện về không gian địa lý, mà còn là sự cộng hưởng của truyền thống cách mạng, của khát vọng phát triển, của tinh thần đoàn kết và sáng tạo.

“Tuổi trẻ Gia Lai hôm nay sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chung tay xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới”, anh Hiệp chia sẻ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp phát biểu.

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn Gia Lai công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2026. Tỉnh Đoàn đặt ra 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đáng chú ý như: tổ chức các hoạt động tình nguyện cho 50.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia; trồng mới 150.000 cây xanh; mỗi đoàn cấp xã hỗ trợ triển khai ít nhất 2 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN tại đơn vị mình; hỗ trợ 400 triệu đồng cho thanh niên vay vốn từ Quỹ Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp, lập nghiệp để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế.

Tuổi trẻ Gia Lai ra quân Tháng Thanh niên.

Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, gặp gỡ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo động lực để thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao nhiều phần quà ý nghĩa đến thiếu nhi, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách và những hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025; đồng thời động viên, tặng quà các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Dịp này, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Hưng Lợi trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, mỗi công trình trị giá 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao quà cho các em thiếu nhi.

Trao tặng quà cho các bạn trẻ chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngay sau buổi lễ ra quân, nhiều hoạt động được triển khai đồng loạt như thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; tập huấn chuyển đổi số, sử dụng công nghệ thông tin cho ĐVTN và người dân; tập huấn bán hàng trực tuyến cho ĐVTN có nhu cầu khởi nghiệp; tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông; tổ chức chương trình “Học làm người có ích” cho các em học sinh…

Tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Cùng ngày (28/2), tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa cũng tổ chức chương trình ra quân Tháng Thanh niên và Tháng Ba biên giới năm 2026.

Hoạt động nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Anh Huỳnh Hữu Phúc - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Tại chương trình, anh Huỳnh Hữu Phúc - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Đoàn phường Nha Trang, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn; tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc; mỗi cơ sở đoàn triển khai ít nhất một công trình hoặc phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các đại biểu trao túi an sinh và cờ Tổ quốc cho các gia đình ngư dân.

Nhân dịp này, ban tổ chức và các đơn vị đã trao tặng 100 túi thuốc an sinh và 100 lá cờ Tổ quốc cho gia đình ngư dân; tặng 10 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi, với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.