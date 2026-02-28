Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Cơ sở thu mua phế liệu bốc cháy dữ dội, lan sang 2 nhà liền kề

TPO - Chiều 28/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở thu gom phế liệu ở phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội, khiến lửa và khói bốc lên dữ dội. Đáng chú ý, 2 nhà kế bên bị lửa làm ảnh hưởng.

vu-chay.jpg
Lửa cháy dữ dội bên trong ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 17h cùng ngày tại cơ sở thu gom phế liệu số 16 phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Do bên trong chứa nhiều đồ phế liệu khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen cuồn cuộn làm nhiều người dân hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 19h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không có thương vong về người. Vụ cháy khiến 2 ngôi nhà liền kề bị ảnh hưởng.

hien-truong.jpg
Nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Khu vực xảy ra cháy là căn nhà tạm có diện tích khoảng 100 m2 được sử dụng làm nơi thu mua phế liệu.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
