Bắt 18 ‘quái xế’ mang hung khí gây náo loạn đường phố

TPO - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 18 đối tượng mang theo hung khí điều khiển xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, sử dụng vỏ chai bia ném vào nhóm thanh niên khác.

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp Tổ công tác đặc biệt 373, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh và Công an các phường: Trường Vinh, Thành Vinh đấu tranh làm rõ và xử lý số đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào rạng sáng 22/2, nhóm 18 đối tượng điều khiển 9 xe mô tô, di chuyển trên các tuyến đường của thành phố Vinh (cũ) tỉnh Nghệ An, với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, hò hét, kích động đuổi đánh nhau.

Các đối tượng mang theo hung khí đi diễu hành trên đường, sử dụng vỏ chai bia ném vào nhóm thanh niên khác. Xe mô tô các đối tượng sử dụng được độ pô để làm tiếng nổ xe to hơn, gây náo loạn đường phố và ảnh hưởng người dân xung quanh.

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Các đối tượng chủ yếu sinh năm 2007 đến 2010, trú tại tỉnh Hà Tĩnh và một số địa bàn lân cận thành phố Vinh (cũ). Cá biệt có trường hợp sinh năm 2012, đang học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hành vi của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Hiện, 9/18 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự, các đối tượng còn lại được bàn giao cho gia đình quản lý.

Đối tượng N.M.Q thường xuyên đăng tải các video lạng lách, đánh võng của nhóm lên mạng xã hội.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triệu tập, làm việc với 21 đối tượng về những hành vi tương tự. Qua đó, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 19 đối tượng, bàn giao 2 đối tượng cho gia đình quản lý, giáo dục do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.