Công an Đà Nẵng khởi tố, tạm giam hàng chục đối tượng gây náo loạn đường phố trong đêm

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã xác định có 48 người tham gia, trong đó đã khởi tố 35 đối tượng, tạm giam 34 đối tượng, 13 đối tượng còn lại được cho gia đình bảo lãnh…

Ngày 30/9, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết: Đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 34 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng trên đường phố Đà Nẵng vào đêm 21 và 22/9 vừa qua.

Hàng chục đối tượng đã được Phòng Cảnh sát hình sự xác định liên quan vụ gây rối trật tự.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định có 48 người tham gia, trong đó đã khởi tố 35 đối tượng, tạm giam 34 đối tượng, 13 người còn lại được cho gia đình bảo lãnh…

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, trong các đêm 21 và 22/9, các nhóm với nhiều thanh thiếu niên hẹn nhau trên mạng để tụ tập, điều khiển xe máy trên các tuyến đường 2/9 - Cách Mạng Tháng 8 (Trung tâm TP Đà Nẵng) gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội, làm xấu đi hình ảnh du lịch thành phố. Đặc biệt, ngoài các đối tượng gây rối còn có các đối tượng tham gia để livestream trên mạng xã hội, cổ xúy các thanh thiếu niên vi phạm pháp pháp luật và kiếm tiền trên các ứng dụng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra rốt ráo làm rõ các nhóm thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm:

Cụ thể, ngày 21/9 có 3 nhóm chạy xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí tự, bình xịt hơi cay hù dọa người đi đường gây rối trật tự công cộng.

Ngày 22/9 có 4 nhóm với hàng chục người gây rối trật tự. Trong đó, đáng chú ý là khoảng 2h ngày 22/9, thấy trên mạng xã hội TikTok đang livestream một nhóm thanh niên cầm hung khí đua xe trên đường 2-9 thì khoảng 9 người rủ nhau cùng tham tham gia gây rối…

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa cho biết thêm, Công an cũng xác định các đối tượng dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội, cổ xúy thanh thiếu niên gây rối. Các đối tượng này đã được tách riêng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.