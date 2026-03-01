Nữ quái lừa bán 5 trẻ em sa lưới sau 15 năm trốn truy nã

TPO - Sau 15 năm thay tên, đổi họ và lẩn trốn tại nước ngoài, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Sâm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Sâm (SN 1968, trú xã Châu Tiến, Nghệ An).

Trước đó, năm 2005, Sâm sang Trung Quốc làm ăn rồi lấy chồng tại đây. Năm 2007, khi trở về quê thăm mẹ, đối tượng nảy sinh ý định lừa tuyển người giúp việc gia đình với mức lương 900.000 đồng/người/tháng để dụ dỗ trẻ em trên địa bàn bán sang Trung Quốc lấy chồng.

Từ năm 2007 đến 2010, Sâm đã lừa bán 5 trẻ em tại huyện Quỳ Châu (cũ) và TX Thái Hòa (cũ), thu lợi bất chính 4.800 Nhân dân tệ.

Đối tượng Nguyễn Thị Sâm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Năm 2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Sâm về tội “Mua bán trẻ em” và phát lệnh truy nã.

Biết mình bị truy nã, Sâm thay đổi nhân thân, lai lịch, di chuyển qua nhiều địa điểm tại Trung Quốc nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Sau quá trình theo dõi, xác minh, ngày 24/2/2026 (mùng 7 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp công an các địa phương bắt giữ Nguyễn Thị Sâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.