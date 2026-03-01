Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập, ép người phụ nữ chuyển tiền

Hữu Huy
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng liên quan trong vụ "bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và ép nạn nhân chuyển tiền".

Chiều 1/3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng liên quan để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Đứng đầu nhóm này là Võ Văn Tường (42 tuổi, ngụ xã Nhơn Hòa Lập, Tây Ninh) cùng các đồng phạm: Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi), Võ Văn Tuấn (26 tuổi), Nguyễn Thành Thọ (26 tuổi), Lý Kim Toàn (26 tuổi), Lê Thị Như Linh (27 tuổi), Nguyễn Văn Quí (23 tuổi) và Trương Thành Công (23 tuổi) - đều ngụ tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, Lê Minh Luân (45 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa) được xác định là người điều khiển ô tô dịch vụ do đối tượng Tường thuê.

a6b29aed-92a1-4b8b-adaa-bc014b454d13.jpg
Nhóm đối tượng liên quan trong vụ việc.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, tối 21/2, chị L.T.M. (41 tuổi, ngụ xã Tân Long, Tây Ninh) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 62 hướng từ Kiến Tường về xã Bình Hiệp. Khi phương tiện vừa qua cầu Mộc Hóa, nhóm đối tượng trên đã dùng xe ô tô chặn đầu xe, một đối tượng dùng dao uy hiếp buộc chị M. lên xe.

Nhóm này sau đó cướp xe máy, điện thoại và túi xách của nạn nhân rồi đưa chị đến một nhà nghỉ ở xã Tân Trụ (tỉnh Long An cũ), rồi đánh đập và đe dọa để buộc nạn nhân chuyển 157 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của Tường.

Đến khoảng 8 giờ sáng 22/2, nhóm này tiếp tục chở chị M. bằng ô tô khác về hướng xã Bình Hiệp với ý định đưa nạn nhân sang Campuchia. Tuy nhiên, khi cả nhóm dừng ăn tại một quán cơm ven đường, chị M. đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn và đến Công an xã Bình Hiệp trình báo. Đơn vị chức năng sau đó đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Kiến Tường thăm khám, xác định chị có nhiều thương tích ở đầu, mặt, tay và chân.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét nhanh chóng và bắt giữ các đối tượng liên quan. Khám xét phòng trọ nơi các đối tượng giữ nạn nhân, cơ quan chức năng còn phát hiện một bộ dụng cụ nghi sử dụng ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hữu Huy
#bắt cóc #tây ninh #cướp tài sản #đánh đập #đưa sang campuchia

