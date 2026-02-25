Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bác tin đồn 2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông tin hai cháu bé bị bắt cóc lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Qua xác minh, lực lượng công an khẳng định cả hai cháu vẫn sinh sống bình thường, đang theo học tại một trường mẫu giáo trên địa bàn và không có dấu hiệu bị mất tích hay bắt cóc như nội dung đăng tải.

Ngày 25/2, Công an xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, làm rõ người đăng tải thông tin sai sự thật về việc 2 cháu bé bị bắt cóc, lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên nhiều tài khoản Facebook xuất hiện bài đăng cho rằng hai cháu H.V.Đ. và H.V.M. (cùng trú xã Bờ Y) bị bắt cóc và mất tích hơn 3 ngày, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, Công an xã Bờ Y đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai cháu vẫn đang sinh sống bình thường, hiện theo học tại một trường mẫu giáo trên địa bàn xã và không có dấu hiệu bị mất tích hay bắt cóc như nội dung lan truyền.

8c15003876f5f8aba1e4.jpg
Hai cháu bé vẫn đang đi học mẫu giáo tại một trường trên địa bàn.

Theo Công an xã Bờ Y, đơn vị không tiếp nhận bất kỳ trình báo nào liên quan đến việc hai cháu bé mất tích. Qua xác minh, hai cháu hiện do ông bà nội trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa đón đi học hằng ngày.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình nên hai cháu được ông bà nội chăm sóc. Thông tin cho rằng hai cháu bị bắt cóc là không đúng sự thật. Chúng tôi đang làm việc với bố mẹ các cháu để làm rõ và xử lý các nội dung đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội”, Công an xã Bờ Y cho biết.

Công an xã Bờ Y cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Đồng thời đề nghị thận trọng khi tiếp nhận thông tin nhằm tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nguyễn Ngọc
#Thông tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em #Xác minh vụ việc bắt cóc tại Quảng Ngãi #Vai trò của công an trong xử lý tin đồn #Ảnh hưởng của tin đồn trên mạng xã hội #Khuyến cáo phòng tránh lan truyền tin đồn sai lệch

Xem thêm

Cùng chuyên mục