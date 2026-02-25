Lật thuyền độc mộc khi đánh cá trên sông, một người đàn ông tử vong

TPO - Trong lúc đánh cá trên sông, chiếc thuyền độc mộc bất ngờ bị lật khiến anh K. rơi xuống nước và tử vong.

Ngày 25/2, UBND xã Ngọc Bay (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, anh A.K. (31 tuổi, trú tại xã Ngọc Bay) sử dụng thuyền độc mộc ra sông đánh cá. Trong lúc quăng lưới, thuyền bất ngờ bị lật khiến nạn nhân rơi xuống sông, mất tích.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm đồng thời trình báo chính quyền và lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền xã Ngọc Bay khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Sau hơn 40 phút, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.