Đã có 94 triệu hồ sơ định danh trên VNeID

TPO - Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối 15 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (Tập đoàn Điện lực), 3 doanh nghiệp viễn thông và 34 địa phương, tiếp nhận 2,57 tỷ lượt tra cứu, xác thực. Nền tảng VNeID đạt 94 triệu hồ sơ định danh, 68 triệu tài khoản kích hoạt.

Tiết kiệm 34,6 nghìn tỷ từ cắt giảm thủ tục hành chính

Chiều 25/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Thông tin tại phiên họp cho thấy, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối 15 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (Tập đoàn Điện lực), 3 doanh nghiệp viễn thông và 34 địa phương, tiếp nhận 2,57 tỷ lượt tra cứu, xác thực. Nền tảng VNeID đạt 94 triệu hồ sơ định danh, 68 triệu tài khoản kích hoạt. Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.690/3.085 thủ tục hành chính và 1.973/2.371 điều kiện kinh doanh, giúp tiết kiệm khoảng 34,6 nghìn tỷ đồng (28% chi phí tuân thủ). Từ 1/7/2025 đến 7/1/2026, 34 địa phương tiếp nhận 29,4 triệu hồ sơ, trong đó 24 triệu hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ đúng hạn đạt 91%...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng cơ bản nhất trí với tinh thần chủ đề năm 2026 là: Bứt phá kinh tế số - lấy kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm trụ cột phát triển mới bền vững hơn, thông minh hơn.

Nhấn mạnh tư tưởng phải thông, Thủ tướng nêu rõ, muốn tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững thì phải lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với triển khai Đề án 06 làm nền tảng; đồng thời quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, nếu 2025 là năm đặt nền tảng, tạo niềm tin để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 thì năm 2026 phải đột phá, xoay chuyển tình thế và tăng tốc bứt phá, chuyển đổi trạng thái mạnh mẽ từ thụ động quản lý là chính sang chủ động kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu quán triệt tinh thần với 24 từ khóa: Nhà nước kiến tạo - doanh nghiệp tiên phong - cán bộ đi đầu - công tư đồng hành - đất nước phát triển - nhân dân thụ hưởng.

Sớm vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành trong tháng 2 này. Bộ Công an trình Thủ tướng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, hoàn thành trong tháng 2.

Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng lưu ý, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội do Bộ Nội vụ chủ trì phải hoàn thành trong tháng 6. Cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức do Thanh tra Chính phủ chủ trì, hoàn thành trong tháng 6/2026. Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính do Bộ Công an chủ trì, hoàn thành trong quý IV.

Bộ Công an nhanh chóng đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vận hành chính thức; chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp dán nhãn dữ liệu, dữ liệu hóa, phục vụ xây dựng các nền tảng AI tự chủ của Việt Nam trong năm nay.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận điện và sóng, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy dịch vụ internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp sớm đi vào hoạt động và vận hành thương mại trong năm 2026.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành xây dựng bộ chỉ số đánh giá theo thời gian thực các bộ ngành, cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như đánh giá triển khai Nghị quyết 57 và các nghị quyết của Bộ Chính trị.