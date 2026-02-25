Xây dựng cụm Hòn Khoai thành đảo thông minh

TPO - Cà Mau định hướng phát triển cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh, trở thành “đảo di sản”. Định hướng này trên cơ sở đảo Hòn Khoai đang được xây dựng cảng nước sâu và cầu vượt biển nối với đất liền.

Chiều 25/2, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, trung tâm công nghiệp chế biến tôm, năng lượng tái tạo của khu vực; cửa ngõ trung chuyển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2050, Cà Mau phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số có năng suất lao động cao, gắn với phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo...

HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng nhằm tạo đà tăng trưởng cho Cà Mau trong năm 2026.

Về phương hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau xác định tổ chức lấy động lực dọc theo tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau - Đất Mũi, kết nối trực tiếp với cụm cảng Hòn Khoai, phát triển logistics, cảng cạn, kho lạnh, khu công nghiệp, đô thị dịch vụ.

Tỉnh Cà Mau xác định, phát triển 2 trung tâm đô thị, gồm trung tâm Cà Mau và đô thị Bạc Liêu. Bên cạnh đó, 3 cực tăng trưởng mới gồm Năm Căn (khu đô thị - kinh tế), cụm đảo Hòn Khoai và đô thị Phước Long.

Riêng đối với khu cụm đảo Hòn Khoai được xác định là trọng điểm chiến lược quốc gia, “điểm tựa” tiền tiêu bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam, cực tăng trưởng kinh tế biển mới của Cà Mau. Đồng thời củng cố năng lực kiểm soát biển - an toàn hàng hải - tìm kiếm cứu nạn thông qua bố trí hạ tầng phù hợp, bảo đảm thế trận quốc phòng, an ninh bền vững trên biển.

Đến năm 2050, phát triển cụm đảo Hòn Khoai “mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh”, xây dựng thành “đảo di sản, đảo thông minh, đảo xanh”, biểu tượng chủ quyền và phát triển bền vững của Việt Nam trên biển Tây Nam, điểm tựa chiến lược về quốc phòng - an ninh trên vùng biển Tây Nam.