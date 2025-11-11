Thuyền đánh cá chở 2 cha con bị lật, một người mất tích

TPO - Trong đêm, ngành chức năng đang phối hợp với người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm một ngư dân Hà Tĩnh mất tích khi chìm thuyền đánh cá trên biển.

Tối 11/11, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông mất tích trên biển.

Trong đêm 11/11, công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, ông N.V.H. (52 tuổi, trú thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) cùng con trai N.V.Q. (18 tuổi) chèo thuyền ra khu vực biển cách bờ khoảng 1km để thả lưới. Thời điểm này sóng to, gió lớn khiến chiếc thuyền bị sóng đánh chìm.

Người dân phối hợp cùng lực lượng chức năng dùng lưới vây tìm kiếm ngư dân mất tích.

Lúc này người con trai may mắn bơi vào bờ an toàn, còn người cha mất tích. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân, biên phòng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm và trục vớt thuyền bị chìm.

Đến hơn 21h cùng ngày, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được triển khai.