Xã hội

Tìm thấy người đàn ông đi chăn bò mất tích bí ẩn

Hoàng Nam
TPO - Không thấy ông L.V.T. về nhà sau 1 ngày đi chăn bò, gia đình báo chính quyền tổ chức tìm kiếm. Thi thể người đàn ông sau đó được tìm thấy dưới khúc sông.

Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến trưa 8/11, lực lượng tìm kiếm cùng gia đình đã phát hiện thi thể ông L.V.T. (sinh năm 1968, trú tại tổ dân phố Thắng Lợi, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) tại một đoạn sông gần khu vực ông mất tích trước đó.

img-4937.jpg
Thi thể ông T. được tìm thấy ở đoạn sông gần khu vực để các vật dụng cá nhân.

Theo thông tin từ Công an xã Nam Trạch, khoảng 13 giờ ngày 6/11, ông T. dắt bò đi thả bên lô cao su Bến Cát (tổ dân phố Xung Kích, xã Nam Trạch). Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, không thấy ông trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện áo quần, điện thoại, dép, đồng hồ và mũ của ông để lại trên bờ sông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Trạch phối hợp chính quyền địa phương và người dân triển khai tìm kiếm. Sau gần hai ngày, thi thể ông T. được tìm thấy dưới khúc sông.

Theo nhận định ban đầu, rất có thể khi nước lũ lên cao, ông T. đã phải bơi qua sông và bị đuối nước. Hiện, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Nam
