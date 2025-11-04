Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi sau 4 ngày mất tích bí ẩn

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng đã tìm thấy Nguyễn Thị Ngọc M. (18 tuổi, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) khi cô gái này đang lang thang tại một siêu thị ở Hà Nội.

Sáng 4/11, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. (18 tuổi, trú phường Vinh Lộc) sau 4 ngày mất tích bí ẩn.

Nữ sinh được người dân phát hiện khi đang lang thang tại một siêu thị ở Hà Nội vào đêm 3/11.

Sau khi nhận được thông tin, ngay trong đêm, Công an phường Vinh Lộc và gia đình M. đã lên đường ra Hà Nội. Rạng sáng nay (4/11), gia đình và cơ quan chức năng đã đón được M.

z7184199121119-4e2aae0c3243c1de42e9e23e2be5fc4c.jpg
Nữ sinh M. được tìm thấy khi đang lang thang một siêu thị ở Hà Nội

Trước đó, tối 31/10, nữ sinh M. mất liên lạc với gia đình sau khi xin đến siêu thị Big C Vinh chơi. Thời điểm rời nhà, M. không mang theo điện thoại. Quá trình tìm kiếm, gia đình phát hiện M. lên một xe khách ra Hà Nội.

Trích xuất camera tại một văn phòng bán vé xe tại Hà Nội, ngày 2/11, M. được một người đàn ông đưa đến và mua vé về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, cô gái này không xuống xe ở bến xe Hồng Lĩnh mà đi thẳng vào bến xe Hà Tĩnh.

Sáng 3/11, sau khi ăn cơm, gội đầu, M. tiếp tục mua vé ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Gia đình nghi ngờ M. bị bắt cóc online.

z7186728418051-24a3b7d6d81eea7267921292d4a7a5be.jpg
Công an trích xuất camera tìm kiếm nữ sinh M.

Công an phường Vinh Lộc làm rõ, người đàn ông xuất hiện trong clip ở phòng vé chỉ mua giúp vé xe cho M. về quê, không liên quan đến việc cô gái này mất liên lạc những ngày qua.

Thu Hiền
#nữ sinh mất tích #Nguyễn Thị Ngọc M. #tìm thấy nữ sinh #mất tích bí ẩn #Hà Nội #báo động mất tích #bắt cóc online #Công an phường Vinh Lộc #trích xuất camera tìm kiếm nữ sinh #Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục