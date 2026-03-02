Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an làm việc với người phụ nữ đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh

Nguyễn Thắng
TPO - Một chủ tài khoản Facebook tại phường Kinh Bắc đã bị lực lượng Công an làm việc, yêu cầu gỡ bỏ thông tin không đúng sự thật về sáp nhập tỉnh.

Theo đó, Công an phường Kinh Bắc phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành làm việc, giáo dục, răn đe đối với chủ tài khoản Facebook P.T (SN 1991, trú phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, tài khoản này đăng tải hình ảnh danh sách với nội dung “sáp nhập 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố”. Đây là thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố, không đúng sự thật, tiềm ẩn nguy cơ gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, bà T thừa nhận do thiếu kiểm chứng, sau khi đọc được nội dung về chủ trương sáp nhập tỉnh, thành trên mạng xã hội đã sao chép và đăng tải lại lên trang cá nhân. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng, bà T đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an làm việc với bà T.

Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây, trên các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok xuất hiện nhiều thông tin không chính thống liên quan đến việc sáp nhập một số tỉnh, thành phố. Các nội dung này được lan truyền nhanh chóng, dễ tạo tâm lý hoang mang, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.

Công an phường Kinh Bắc khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống. Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 40 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Mỗi người dân cần trở thành “người dùng mạng xã hội thông thái”, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyễn Thắng
