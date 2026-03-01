Hơn 100 cảnh sát bao vây, triệt xóa sới bạc, đá gà quy mô lớn ở TPHCM

TPO - Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động cùng công an phường Vũng Tàu đã đột kích tụ điểm đánh bạc tại khu vực trước nhà số 61-65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu. Cùng thời điểm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau một căn nhà không số thuộc Tổ 14, khu phố 12, phường Hòa Lợi, TPHCM.

Video toàn cảnh công an TPHCM triệt phá hai vụ đánh bạc.

Ngày 1/3, công an TPHCM cho biết đây là hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn gây mất an ninh trật tự vừa bị công an TPHCM triệt phá sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngay mùng 3 Tết, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động cùng công an phường Vũng Tàu đã đột kích tụ điểm đánh bạc tại khu vực trước nhà số 61-65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu. Tụ điểm do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại địa phương) cầm đầu, tổ chức cho các con bạc sát phạt dưới hình thức bài cào (3 cây) ăn thua bằng tiền.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ đá gà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 38 đối tượng, thu giữ hơn 160 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với Nguyễn Văn Tuấn và các đối tượng liên quan.

Gần đây nhất, trưa 28/2/2026, sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau một căn nhà không số thuộc Tổ 14, khu phố 12, phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Tang vật thu được tại hiện trường.

Tụ điểm do Lê Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Thành Nhịnh (SN 1979) và Trịnh Linh Dương (SN 1994, cùng trú tại phường Hòa Lợi) cầm đầu, thu hút nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 45 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe máy, 2 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng đã được đưa về cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ vai trò, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, thực tiễn cho thấy các tụ điểm cờ bạc, đặc biệt là đá gà ăn tiền và sòng bạc hoạt động dịp lễ, Tết, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Các đối tượng liên quan vụ án tại công an.

Việc liên tiếp triệt phá các tụ điểm cờ bạc quy mô lớn thể hiện quyết tâm của công an TP.HCM trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết, với quan điểm xử lý nghiêm, triệt để, không để tệ nạn xã hội lợi dụng thời điểm lễ, Tết để hoạt động.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi tổ chức, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.