Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hơn 100 cảnh sát bao vây, triệt xóa sới bạc, đá gà quy mô lớn ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động cùng công an phường Vũng Tàu đã đột kích tụ điểm đánh bạc tại khu vực trước nhà số 61-65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu. Cùng thời điểm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau một căn nhà không số thuộc Tổ 14, khu phố 12, phường Hòa Lợi, TPHCM.

Video toàn cảnh công an TPHCM triệt phá hai vụ đánh bạc.

Ngày 1/3, công an TPHCM cho biết đây là hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn gây mất an ninh trật tự vừa bị công an TPHCM triệt phá sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngay mùng 3 Tết, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động cùng công an phường Vũng Tàu đã đột kích tụ điểm đánh bạc tại khu vực trước nhà số 61-65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu. Tụ điểm do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại địa phương) cầm đầu, tổ chức cho các con bạc sát phạt dưới hình thức bài cào (3 cây) ăn thua bằng tiền.

img-1772330719690-1772330733885.jpg
Các đối tượng cùng tang vật trong vụ đá gà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 38 đối tượng, thu giữ hơn 160 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với Nguyễn Văn Tuấn và các đối tượng liên quan.

Gần đây nhất, trưa 28/2/2026, sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau một căn nhà không số thuộc Tổ 14, khu phố 12, phường Hòa Lợi, TP.HCM.

img-1772330719694-1772330733491.jpg
img-1772330719688-1772330733026.jpg
Tang vật thu được tại hiện trường.

Tụ điểm do Lê Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Thành Nhịnh (SN 1979) và Trịnh Linh Dương (SN 1994, cùng trú tại phường Hòa Lợi) cầm đầu, thu hút nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 45 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe máy, 2 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng đã được đưa về cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ vai trò, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, thực tiễn cho thấy các tụ điểm cờ bạc, đặc biệt là đá gà ăn tiền và sòng bạc hoạt động dịp lễ, Tết, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

img-1772330719698-1772330733593.jpg
img-1772330719692-1772330733677.jpg
Các đối tượng liên quan vụ án tại công an.

Việc liên tiếp triệt phá các tụ điểm cờ bạc quy mô lớn thể hiện quyết tâm của công an TP.HCM trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết, với quan điểm xử lý nghiêm, triệt để, không để tệ nạn xã hội lợi dụng thời điểm lễ, Tết để hoạt động.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi tổ chức, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Nguyễn Dũng
#Công an #đánh bạc #đá gà #TPHCM #triệt phá #tội phạm #cảnh sát #Cảnh sát hình sự #Vũng Tàu

Xem thêm

Cùng chuyên mục