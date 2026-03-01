Tắm buổi tối ở biển Nhật Lệ, một du khách bị sóng cuốn

TPO - Trong lúc tắm biển cùng nhóm bạn tại khu vực bờ biển Hải Thành, phường Đồng Hới (Quảng Trị), một người đàn ông quê Phú Thọ không may bị sóng cuốn trôi. Lực lượng biên phòng đang phối hợp xuyên đêm tìm kiếm nhưng đến sáng 1/3 vẫn chưa có kết quả.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, vào lúc 18h50 ngày 28/2, anh Lê Văn Th. (SN 1986, trú thôn Thượng Trưng, xã Thổ Trang, tỉnh Phú Thọ) cùng 3 người bạn tắm biển tại khu vực bờ biển thuộc TDP 7 Hải Thành, phường Đồng Hới, đối diện Khách sạn Vĩnh Hoàng.

Trong quá trình tắm biển, anh Th. không may bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, các người bạn đi cùng đã cố gắng cứu hộ và tìm người hỗ trợ nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã khẩn trương triển khai tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra dọc bờ biển, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành tìm kiếm xuyên đêm.

Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đơn vị cũng đề nghị các đồn biên phòng tuyến biển thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Đến sáng 1/3, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh Thường. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai.