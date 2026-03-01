Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Container ôm cua sai quy định, cuốn người phụ nữ tử vong

Huỳnh Thủy
TPO - Ôm cua vòng xuyến không đúng quy định, container va chạm với xe máy khiến một phụ nữ 67 tuổi tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Tối 28/2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h29 cùng ngày, tại khu vực trước trụ đèn số 10, vòng xuyến Km03 (nút giao Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, container BKS 47H-008.04 kéo theo rơ-moóc BKS 47R-005.85 do anh Nguyễn Văn K. (45 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Khi ôm cua rẽ phải vào đường Nguyễn Chí Thanh, phương tiện này đã va chạm với xe máy mang biển số 47B2-475.68 do chị Trà Thị Anh T. (36 tuổi, trú phường Tân Lập) điều khiển, chở theo bà Nguyễn Thị L. (67 tuổi, trú cùng phường) đang di chuyển theo hướng đi thẳng qua vòng xuyến về phía đường Chu Văn An. Hậu quả, bà L. tử vong tại chỗ, chị T. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế xe container chuyển hướng không đúng quy định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Huỳnh Thủy
