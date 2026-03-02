Hiệu trưởng chỉ đạo lập khống hồ sơ để 'rút ruột' gần 500 triệu đồng

TPO - Mặc dù một số cá nhân không ký hợp đồng với nhà trường thực hiện việc dạy học nhưng bà Thu đã chỉ đạo lập bộ hồ sơ khống để rút tiền ngân sách Nhà nước với số tiền gần 500 triệu đồng.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối bà Trần Thị Thu (nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước”.

CQĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bà Trần Thị Thu. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Theo đó, trong hai năm học (2023- 2024 và 2024–2025), mặc dù một số cá nhân không ký hợp đồng với nhà trường thực hiện việc dạy học nhưng dưới sự chỉ đạo của bà Thu, Trường Mẫu giáo Kon Pne đã lập bộ hồ sơ khống (gồm hợp đồng, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương) để rút tiền ngân sách Nhà nước với số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh điều tra mở rộng, làm rõ những cá nhân sai phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.