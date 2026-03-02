Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hiệu trưởng chỉ đạo lập khống hồ sơ để 'rút ruột' gần 500 triệu đồng

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mặc dù một số cá nhân không ký hợp đồng với nhà trường thực hiện việc dạy học nhưng bà Thu đã chỉ đạo lập bộ hồ sơ khống để rút tiền ngân sách Nhà nước với số tiền gần 500 triệu đồng.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối bà Trần Thị Thu (nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước”.

tien-phong-3643.png
CQĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bà Trần Thị Thu. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Theo đó, trong hai năm học (2023- 2024 và 2024–2025), mặc dù một số cá nhân không ký hợp đồng với nhà trường thực hiện việc dạy học nhưng dưới sự chỉ đạo của bà Thu, Trường Mẫu giáo Kon Pne đã lập bộ hồ sơ khống (gồm hợp đồng, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương) để rút tiền ngân sách Nhà nước với số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh điều tra mở rộng, làm rõ những cá nhân sai phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiền Lê
#Gia Lai #Trần Thị Thu #gian lận ngân sách #khởi tố #trường mẫu giáo #bắt giữ #điều tra #gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục