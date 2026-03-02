Hà Nội: Cảnh sát làm việc với tài xế xe bán tải chèn ngã 3 người đi xe máy

TPO - Cơ quan Công an làm việc với tài xế xe bán tải trong vụ 3 người đi xe máy bị chèn ngã ra đường, suýt bị xe tải cán vào gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh xe bán tải chèn ép xe máy chở 3 người ngã ra đường. Ảnh cắt từ video.

Ngày 2/3, liên quan đến vụ việc kể trên, Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ. Đồng thời cảnh sát làm việc với tài xế xe bán tải.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông thì bất ngờ tạt đầu xe máy trên đường Vành đai 3 (Hà Nội).

Vụ việc khiến 3 người đi xe máy (2 người lớn, 1 trẻ em) ngã ra đường. Rất may, một ô tô tải đi đi cùng chiều đã không va vào những người đi xe máy.

Sau đó, người đàn ông trên xe bế theo cháu bé chạy đuổi theo ô tô bán tải. Tuy nhiên, xe bán tải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế xe bán tải.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.