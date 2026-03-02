Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Từ chối chở người có biểu hiện say xỉn, tài xế xe công nghệ bị hành hung

Thanh Hà
TPO - Nam tài xế xe công nghệ phản ánh tới báo chí và trình báo Công an phường Hà Đông (Hà Nội) về việc bị hành khách đánh gây thương tích do từ chối chở vì người này có biểu hiện say xỉn, chửi bới...

hanh-hung-4358.jpg
Hình ảnh nam thanh niên bị tố hành hung tài xế.
Clip do anh Phú cung cấp.

Ngày 2/3, phản ánh tới báo Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Phú – tài xế xe công nghệ cho biết, vào khoảng 22h ngày 1/3, anh đón khách di chuyển từ CT1B KĐT Văn Quán (phường Hà Đông, Hà Nội) đến 25 Lê Văn Lương (Hà Nội). Lúc lên xe có 2 người (1 nam thanh niên và 1 người phụ nữ lớn tuổi).

“Nam thanh niên ngồi ở hàng ghế trước, còn người phụ nữ ngồi phía sau. Do phải chờ khách gần 30 phút và nam thanh niên này có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, quát mắng nên tôi không đồng ý chở” – anh Phú thông tin.

Sau khi bị anh Phú từ chối chở, nam thanh niên này quay ra hành hung tài xế.

Anh Phú thông tin thêm, sau khi xuống xe, người nhà đi cùng đã giữ anh lại cho nam thanh niên đánh và bỏ chạy. “Do cuốc xe được người khác đặt hộ nên tôi không có thông tin về người hành hung mình” – anh Phú chia sẻ.

hanh-hugn-1-4838.jpg
Sau khi bị hành hung, mặt anh Phú sưng, tím, mắt trái nhìn mờ.

Thời điểm hiện tại nạn nhân cho biết sau khi bị đánh, mặt bị sưng tím, xước, mắt trái nhìn mờ.

Hiện anh Phú cho biết đã trình báo Công an phường Hà Đông (Hà Nội) và đơn vị này đã tiếp nhận thông tin.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Hà Đông từ chối cung cấp thông tin và cho biết các vụ việc đơn vị đều tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
