Pháp luật

Google News

Liên tiếp vụ xe biển xanh vi phạm giao thông: Tài xế hay đơn vị sẽ phải nộp phạt?

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vừa qua, từ phản ánh của người dân, lực lượng CSGT các đơn vị đã xác minh, làm rõ và lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp xe biển xanh vi phạm giao thông với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Vậy, tài xế hay đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe sẽ phải nộp phạt?.

xe-1-2823.jpg
Xe biển xanh vi phạm giao thông bị lập biên bản xử phạt.

Liên quan đến vấn đề này, theo Cục CSGT, pháp luật không cho phép sử dụng ngân sách Nhà nước để nộp phạt thay cho cá nhân vi phạm, kể cả trong trường hợp phương tiện mang biển số xanh.

Do đó, lái xe sẽ phải nộp phạt theo quy định. Đối với tổ chức, nếu xác định được ngay người thực hiện quản lý sử dụng phương tiện vi phạm thì người đó nộp phạt; nếu chưa xác định được thì cơ quan tổ chức vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, sau đó sẽ xem xét trách nhiệm của cá nhân để xảy ra vi phạm và buộc phải nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả.

Lý giải rõ hơn, luật sư Trần Tuấn Anh – Công ty luật Minh Bạch cho biết, về phương diện pháp lý, nội dung này đã được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 63/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 56/2026/NĐ-CP.

Vì vậy, tổ chức và cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính không được sử dụng tiền ngân sách Nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để nộp phạt cũng như khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Đây là nguyên tắc bắt buộc, nhằm bảo đảm kỷ luật tài chính công và đề cao trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng tài sản công.

xe-bien-anh.jpg
Hình ảnh xe biển xanh dừng đỗ sai quy định bị lập biên bản.

Theo luật sư Tuấn Anh, phương tiện mang biển số xanh – tức tài sản thuộc sở hữu cơ quan Nhà nước – cần tách bạch rõ giữa “tài sản công” và “hành vi vi phạm”. Cụ thể, phương tiện có thể là tài sản của Nhà nước, nhưng hành vi vi phạm luôn gắn với một chủ thể cụ thể.

Nếu xác định được người điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra vi phạm, người này phải tự dùng kinh phí cá nhân để chấp hành quyết định xử phạt; cơ quan chủ quản không được phép sử dụng ngân sách để nộp thay.

Trong trường hợp xử phạt đối với tổ chức, sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt, tổ chức có trách nhiệm xác định cá nhân có lỗi dẫn đến vi phạm để làm rõ trách nhiệm pháp lý tương ứng. Trách nhiệm này bao gồm nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với mức độ lỗi của từng cá nhân, theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị.

Như vậy, nếu xác định được người điều khiển phương tiện vi phạm, người đó phải tự sử dụng kinh phí cá nhân để nộp phạt theo quyết định xử phạt. Trường hợp vi phạm bị xử phạt với tư cách tổ chức và xác định được cá nhân có lỗi trong quản lý, sử dụng phương tiện, thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm tài chính tương ứng.

Trường hợp tại thời điểm xử phạt chưa xác định được ngay người có lỗi, cơ quan, tổ chức vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt theo quy định. Sau đó, đơn vị có trách nhiệm xem xét, làm rõ trách nhiệm và buộc cá nhân gây ra vi phạm hoàn trả khoản tiền đã nộp từ ngân sách, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Thanh Hà
