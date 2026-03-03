Lái xe tải vi phạm nồng độ cồn, lùi xe đâm ô tô CSGT để bỏ chạy

TPO - Ngày 3/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khống chế một lái xe vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, cố tình đâm va xe công vụ của lực lượng CSGT để bỏ chạy.

Clip Cảnh sát giao thông khống chế lái xe vi phạm nồng độ cồn lùi xe bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h00 ngày 2/3, trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Uông Bí), Tổ công tác số 5 phối hợp Tổ cơ động số 8 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện xe ô tô tải BKS 14C-222.64 (nhãn hiệu Isuzu) có dấu hiệu lách khỏi hàng, nhằm tránh bị kiểm tra. Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng lái xe không chấp hành, tăng ga bỏ chạy theo hướng phường Vàng Danh.

Tổ công tác sau đó sử dụng xe công vụ tiếp cận, liên tục phát tín hiệu và dùng loa yêu cầu dừng lại, song lái xe vẫn điều khiển phương tiện rẽ vào ngõ để trốn tránh kiểm tra. Khi xe CSGT áp sát, lái xe tải bất ngờ lùi xe, va chạm vào xe công vụ làm đèn chiếu sáng bên phải bị nứt vỡ, rồi tiếp tục bỏ chạy. Đến khoảng 1km sau, phương tiện bị lực lượng chức năng ép sát, khống chế kịp thời.

Lực lượng chức năng làm việc với lái xe vi phạm

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định người điều khiển phương tiện là V.V.T (SN 1991, trú khu 2, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh), người ngồi cùng xe là L.T.D (SN 1997, trú khu phố Lao động, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Qua kiểm tra, trong hơi thở của V.V.T có nồng độ cồn 0,200 mg/l khí thở.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.