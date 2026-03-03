Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu hơn 34kg ma tuý và súng đã lên nòng

Viết Hà - Hà Hằng
TPO - Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ 3 đối tượng, thu hơn 34kg ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin cùng một khẩu súng quân dụng đã lên đạn.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn.

mt-5350.jpg
3 đối tượng Lý A Dơ, Lý A Lù và Lý A Cang cùng tang vật.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Hải quan cửa khẩu Lóng Sập triển khai lực lượng, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lý A Dơ (SN 2005), Lý A Lù (SN 2005) và Lý A Cang (SN 1984), cùng trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Tang vật thu giữ gồm 35 túi ma túy tổng hợp dạng tinh thể đá, tổng khối lượng hơn 34kg; 2 bánh heroin nặng 0,665kg; 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 2 hộp tiếp đạn và 11 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ khu vực ngoại biên, vận chuyển trái phép qua biên giới vào địa bàn Sơn La, sau đó tiếp tục trung chuyển đi các địa phương khác để tiêu thụ.

Cũng trong ngày 2/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép 2 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp trên địa bàn.

z7580145921231-e126c0afb13c1a351cbb9814154a8ef1.jpg
Đối tượng Vàng A Khá cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Theo đó, Công an xã Thanh Nưa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai mật phục, bắt giữ Vàng A Khá, sinh năm 2004, trú bản Háng Lia, xã Na Son, tỉnh Điện Biên.

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, khống chế.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Viết Hà - Hà Hằng
#ma túy #Sơn La #bắt giữ #chuyên án #súng quân dụng #đấu tranh #vận chuyển trái phép ma túy

