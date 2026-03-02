Giám sát người nghiện ma túy bằng vòng đeo điện tử

Thiết bị giám sát điện tử là thiết bị định vị, được đeo hoặc gắn trên cơ thể người bị giám sát đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Bộ Công an vừa lấy xong ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Người nghiện ma túy sẽ bị giám sát bằng vòng đeo điện tử. Ảnh minh hoạ

Trước đó, Luật phòng chống ma túy 2025 quy định, giám sát điện tử là biện pháp sử dụng thiết bị điện tử để quản lý, giám sát với người đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; người đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

Lý giải việc này, Bộ Công an cho biết, thiết bị giám sát điện tử là thiết bị định vị viễn thông do Bộ Công an cấp, được đeo hoặc gắn trên cơ thể người bị giám sát nhằm xác định vị trí, theo dõi việc chấp hành các quy định trong thời gian cai nghiện, quản lý sau cai. Thời gian áp dụng biện pháp giám sát điện tử tùy từng trường hợp cụ thể, có thể từ 1 năm đến 2 năm.

Quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử do Trưởng Công an cấp xã nơi lập danh sách quản lý cai nghiện ký ban hành. Sau khi có quyết định, cán bộ công an được phân công sẽ trực tiếp đeo, gắn thiết bị cho người bị giám sát. Quyết định được gửi cho người bị giám sát và gia đình; trường hợp người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi thì gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ.

Về việc này Bộ Công an, cho biết thiết bị giám sát điện tử được thiết kế nhỏ gọn, tương tự đồng hồ thông minh, nhằm hạn chế cảm giác mặc cảm, tự ti cho người đeo trong quá trình giao tiếp, lao động và sinh hoạt. Thiết bị được tích hợp định vị GPS, hệ thống cảm biến sinh học, có khả năng theo dõi vị trí, một số chỉ số sức khỏe và cảnh báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, nguy cơ tái sử dụng ma túy. Thiết bị có các tính năng chống tháo gỡ, chống cháy nổ, chống nước, chống va đập.

Thiết bị giám sát điện tử có thể sẽ giống như đồng hồ thông minh. Ảnh: C04 Bộ Công an

Đáng chú ý, dữ liệu phân tích từ thiết bị còn hỗ trợ lực lượng công an phát hiện sớm các dấu hiệu tụ tập bất thường, khoanh vùng các địa điểm nghi vấn có nguy cơ hình thành điểm tổ chức, chứa chấp hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Người bị giám sát phải đăng ký phạm vi cư trú, đi lại, sinh hoạt, làm việc. Khi có thay đổi phạm vi hoặc nơi cư trú, người bị giám sát phải thông báo với Công an cấp xã. Trường hợp thay đổi nơi cư trú, phải báo cho công an nơi chuyển đi và trình diện Công an nơi chuyển đến trong vòng 24 giờ.

Người bị giám sát được đề nghị tháo tạm thời hoặc thay đổi vị trí đeo thiết bị trong trường hợp khám, chữa bệnh. Nếu đã đeo thiết bị tại một vị trí từ đủ 1 tháng trở lên, có thể đề nghị thay đổi vị trí đeo. Việc tháo, đeo lại thiết bị đều phải lập biên bản theo mẫu.

Dự thảo Nghị định quy định 7 hành vi bị coi là vi phạm quy định về giám sát điện tử. Các hành vi, gồm: Phá hủy, tác động làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị; Không chấp hành việc đeo thiết bị giám sát; Tự ý tháo thiết bị giám sát; Để thiết bị hết pin quá 24 giờ; Cố tình đi khỏi phạm vi đã đăng ký mà không báo cáo; Thay đổi nơi cư trú nhưng không thông báo; Không trình diện công an nơi chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú.

Trưởng Công an cấp xã có thẩm quyền quyết định tạm dừng biện pháp giám sát điện tử trong trường hợp người bị giám sát bị tạm giữ hình sự, tạm giam, chấp hành án phạt tù hoặc ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Theo dự thảo, Công an cấp xã có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống thiết bị giám sát điện tử trên địa bàn; căn cứ tình hình thực tế để đề xuất số lượng thiết bị phù hợp.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quản lý hệ thống tại cấp tỉnh, còn Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vận hành máy chủ và giám sát hệ thống trên phạm vi toàn quốc.