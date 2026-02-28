Trưng cầu giám định thương tích vụ con trai đánh mẹ tối mùng 3 Tết

TPO - Cơ quan chức năng ở Nghệ An đang trưng cầu giám định thương tích người mẹ bị con trai hành hung trong ngày Tết. Vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 28/2, Công an xã Nghĩa Khánh (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc một người đàn ông đánh mẹ ruột và chị gái xảy ra trên địa bàn xã vào ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ.

Người đàn ông dùng cần câu đập liên tiếp vào chị gái và mẹ mình.

Lãnh đạo Công an xã Nghĩa Khánh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã lấy lời khai của những người liên quan để củng cố hồ sơ vụ án, đồng thời trưng cầu giám định thương tích đối với người mẹ là nạn nhân trong vụ việc.

“Chúng tôi đang chờ kết quả giám định để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an xã Nghĩa Khánh thông tin.

Người này còn cầm con dao bầu vào đe dọa mẹ và chị gái.

Như đã đưa tin, trước đó vào tối 19/2 (tức mùng 3 Tết) một người đàn ông cầm cần câu bằng nhựa đã liên tiếp đập vào người chị gái và mẹ ruột đang ngồi trên giường. Vừa đánh đập, người đàn ông liên tục chửi bới.

Chưa hả giận, người đàn ông còn cầm một con dao bầu chỉ thẳng vào mặt mẹ và chị gái rồi buông những lời đe dọa. Biết có camera giám sát trong nhà đang quay lại, người đàn ông đã cầm dao chém gãy camera.

Sự việc khiến người mẹ già bị thương nặng ở tay phải đi cơ sở y tế xử lý vết thương.

Ông Võ Cảnh Hóa - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh (tỉnh Nghệ An) cho biết, sự việc xảy ra tại một gia đình trú ở xóm Cuông (xã Nghĩa Khánh). Nguyên nhân bước đầu được xác định do có mâu thuẫn nội bộ gia đình nên người em trai đã đánh chị gái. Người mẹ ngồi bên dùng tay can ngăn nên dẫn đến thương tích trên. Vụ việc khiến người mẹ bị thương nặng ở tay phải đi bệnh viện để xử lý vết thương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.