Cà Mau thanh tra dự án vướng nghi vấn thu hồi đất làm đường nhưng phân lô bán nền

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có quyết định thanh tra Dự án xây dựng đường dẫn vào cầu Giá Rai mới (nay là cầu Trần Văn Sớm, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau). Đây là dự án dính nghi vấn danh nghĩa thu hồi đất làm đường nhưng lại phân lô để bán đất nền, bị người dân phát hiện và phản đối giao đất, làm dự án chậm tiến độ nhiều năm.

Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ khi triển khai dự án đến cuối năm 2025. Đoàn sẽ thanh tra tại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Việc thanh tra được triển khai sau chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau liên quan toàn bộ quá trình thực hiện dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới.

Tuyến đường chính dẫn lên cầu Giá Rai mới (cầu Trần Văn Sớm) dở dang nhiều năm nay.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới (nay là cầu Trần Văn Sớm, phường Giá Rai, Cà Mau) khởi công năm 2018, chiều dài tuyến khoảng 2,7 km, với tổng mức đầu tư 161 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cà Mau) làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Công ty CP tư vấn và xây dựng Thành Sen liên danh cùng 2 đơn vị khác.

Theo hợp đồng, dự án phải hoàn thành năm 2019 - sau 10 tháng thi công. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 6 năm, công trình chỉ đạt khoảng 19% khối lượng và tạm dừng.



Dự án ảnh hưởng đến 81 hộ dân, tới nay có 41 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường, còn 40 hộ chưa chấp thuận phương án bồi thường, khiến mặt bằng không thể bàn giao để thi công.

Đằng sau sự không đồng thuận này là những vấn đề chưa minh bạch, chưa rõ ràng từ khi xây dựng dự án tới khi triển khai. Đặc biệt, ngoài phần đường dẫn lên cầu, dự án còn dùng ngân sách và thu hồi đất làm thêm những đường nhánh đô thị, kết hợp chia thành hàng trăm lô đất nền để bán. Sự 'mập mờ' khi tên dự án đường dẫn, nhưng lại có phân lô bán nền gây bức xúc cho những hộ dân phải nhường đất làm dự án, nên nhiều hộ không giao đất và gửi khiếu nại đi nhiều nơi.

Dự án chậm tiến độ kéo dài, chủ đầu tư muốn thu hồi lại 35 tỷ đồng đã tạm ứng cho nhà thầu nhưng nhà thầu chưa trả. Chủ đầu tư phải chi thêm hơn 500 triệu đồng thuê luật sư khởi kiện ngân hàng bảo lãnh tạm ứng để thu hồi tiền.