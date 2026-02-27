Ngang nhiên bạt núi, lấn hồ du lịch cấp quốc gia

TPO - Gần đây, một số cá nhân và cơ sở kinh doanh ở xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ ngang nhiên bạt núi, đổ đất lấn chiếm hồ Hoà Bình - thắng cảnh đã được phê duyệt là khu du lịch cấp quốc gia. Dù người dân phản ánh, báo Tiền Phong vào cuộc nhưng chính quyền xã xử lý không triệt để. Có chỗ xử phạt vài triệu đồng rồi tiếp tục để vi phạm, có chỗ kiểm tra nhưng không ra kết luận...

Những điểm bạt núi và lấn chiếm lòng hồ Hoà Bình tại xóm Mơ, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Theo phản ánh của người dân xóm Mơ, xã Đà Bắc, thời gian qua, một số cá nhân đã tự ý xây kè, san lấp hàng nghìn mét vuông mặt nước hồ Hòa Bình. “Đất đổ xuống hồ cả nghìn khối, máy móc hoạt động rầm rộ nhưng không thấy bị ngăn chặn. Người dân phản ánh nhiều lần rồi ”, ông Q, một người dân xóm Mơ bức xúc nói. Ông Q còn cho hay: “Có đoàn về kiểm tra, lập biên bản, nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Công trình vẫn tồn tại, không thấy tháo dỡ hay khắc phục gì”, ông Q. bức xúc.

Sau khi nhận được phản ánh, đầu tháng 12/2025, phóng viên báo Tiền Phong đã ghi nhận sự việc và phản ánh đến UBND xã Đà Bắc. Sau đó, UBND xã Đà Bắc cho lập đoàn kiểm tra, xem xét thực trạng.

Tiếp đó, đến cuối tháng 1/2026, UBND xã Đà Bắc cung cấp cho phóng viên 1 văn bản của ông Phạm Duy Quang (SN 1983), chủ thửa đất có hiện tượng san lấp nêu trên. Tại văn bản này, ông Quang thừa nhận vi phạm nhưng đề nghị không xử phạt vi phạm hành chính và cam kết trong vòng 2 tuần sẽ tự tháo dỡ kè, hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Việc kè đá, xây dựng bể phốt, san lấp lòng hồ diễn ra nhiều tháng bằng máy móc cỡ lớn nhưng chính quyền xã Đà Bắc không ngăn chặn.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên đến thời điểm này (cuối tháng 2/2026), bờ kè, phần đất lấn chiếm lòng hồ của ông Quang không những không được bốc đi mà còn được hoàn thiện hơn và đang được cấp tập trồng cỏ, cây lâu năm để che giấu phần đất lấp xuống hồ.

Thậm chí, người dân sống tại đây còn cho biết, chủ đất còn tiến hành dời các bụi tre, cây to ra sát mép nước để tạo cảm giác cho người nhìn rằng không có hiện tượng lấn hồ mà đất đã "vươn" ra hồ từ lâu. Trong khi đó, UBND xã Đà Bắc - nơi có đủ các dữ liệu, thẩm quyền để xác minh ranh giới đất vẫn chưa ra kết luận để có biện pháp xử lý.

Không chỉ riêng địa điểm có dấu hiệu vi phạm của ông Quang, hiện nay, khi nước hồ Hòa Bình rút bớt, khu đất bên cạnh khu đất của ông Quang cũng đang lộ ra kè đá và đất mới đắp. Thậm chí, phần bờ kè, đất lấn chiếm hồ này còn vươn xa hơn về phía hồ so với phần đất của ông Quang. Khu đất lấn xuống lòng hồ này được xác định của một chủ homestay cạnh đó.

Thửa đất của ông Phạm Duy Quang (bên phải) đã hoàn thành việc san lấp, lấn hồ. Bên trái là phần đất được đổ, lấn chiếm còn xa hơn về phía lòng hồ Hòa Bình mới lộ ra sau khi nước hồ rút bớt.

Không chỉ lấn hồ, cơ sở kinh doanh lưu trú ngay cạnh các thửa đất này còn tự ý san gạt đất rừng, đổ bê tông làm sân thể thao và đường nội bộ. Phần đất bạt núi được cơ sở này ủi xuống phía giáp bờ hồ để có thêm mặt bằng.

Sau khi phóng viên Tiền Phong phản ánh, UBND xã Đà Bắc xác định phần đất san gạt này thuộc cơ sở kinh doanh lưu trú do ông Lưu Anh Tú (SN 1982) làm chủ. UBND xã xác định, từ ngày 1/12/2025, ông Tú đã tự ý chuyển 997,5m² đất rừng sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) khi chưa được phép. Trong đó, tự ý chuyển đổi 633,2m² đất rừng làm đường bê tông và 364,3m² sàn bê tông. Ngày 21/1/2026, UBND xã Đà Bắc lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 23/1/2026, UBND xã này ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu khôi phục hiện trạng trong thời hạn 10 ngày.

Tuy nhiên, đến nay, diện tích 997,5m² đất rừng bị chuyển mục đích trái phép vẫn tồn tại nguyên vẹn. Sân thể thao và đường bê tông tiếp tục được đưa vào khai thác. Người dân địa phương cho biết, tại đây vẫn tổ chức các hoạt động thể thao, trong đó có giải thi đấu Pickleball. Để kiểm chứng, phóng viên liên hệ đặt lịch chơi thể thao và được lễ tân xác nhận, sân tập này sẽ cho khách lưu trú sử dụng.

Việc san gạt, khai thác đất trái phép hiện nay được tỉnh Phú Thọ quản lý chặt chẽ. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới đây có văn bản yêu cầu người đứng đầu cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn.

Sân chơi thể thao xây trên đất rừng của ông Lưu Anh Tú vẫn còn nguyên và có dấu hiệu mở rộng sau 1 tháng UBND xã Đà Bắc ra quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, quá trình làm việc với UBND xã Đà Bắc, trong đó, người có chức vụ cao nhất của UBND xã làm việc với phóng viên là ông Đào Đức Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc, phóng viên báo Tiền Phong gặp rất nhiều khó khăn. Lịch hẹn được thay đổi, huỷ nhiều lần, có lần làm việc được thì thông tin không có gì đáng kể.

Các câu hỏi của phóng viên đặt ra như, vì sao sau khi kiểm tra thực địa, UBND xã không đưa ra kết luận; vì sao có chỗ đã xử lý nhưng vẫn tái phạm mà xã không có biện pháp xử lý; việc xử lý các đơn vị, máy móc tham gia san gạt, cung cấp đất để san lấp được thực hiện ra sao; với những lợi nhuận mà các cơ sở kinh doanh thu được trên đất lấn chiếm, chính quyền có quản lý thuế hay không? Ai phải chịu trách nhiệm?... vẫn chưa được trả lời. Việc bạt núi trái phép, lấn hồ du lịch cấp quốc gia vẫn xảy ra và dường như đang được hợp thức hoá?