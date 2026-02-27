Suýt mất hàng chục triệu đồng vì nghe lời phán của 'bác sĩ' trên mạng xã hội

TPO - Do lo lắng cho sức khỏe bản thân nên bà C (trú xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) lên mạng “khám bệnh” và bị đối tượng lừa đảo thúc ép chuyển 25 triệu đồng để mua thuốc chữa bệnh.

Ngày 26/2, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, Công an xã Thái Hòa vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

Theo đó, sáng 25/2, Công an xã nhận được thông tin của Chi nhánh ngân hàng Agribank, Phòng giao dịch Thái Hòa về việc có khách hàng là bà N.T.C đến thực hiện giao dịch với lý do chuyển tiền mua thuốc, thực phẩm chức năng để cải thiện giấc ngủ, điều trị rối loạn lo âu với số tiền 25.000.000 đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Thái Hòa đã phối hợp với phía ngân hàng giải thích và cảnh báo để bà N.T.C nhận ra đây là hành vi lừa đảo của đối tượng xấu tự xưng là 'bác sĩ' để tư vấn bán thực phẩm chức năng.

Bà N.T.C viết thư cảm ơn và trao tận tay bức thư cho đại diện Công an xã Thái Hòa.

Khi được nghe giải thích bà N.T.C đã tỉnh ngộ và nhận ra mình vừa bị đối tượng xấu dẫn dụ, suýt phải bỏ ra món tiền lớn mua thuốc, thực chất là bị lừa đảo. Bà N.T.C thấy rất may mắn vì cán bộ công an đã cùng nhân viên ngân hàng kịp thời phát hiện, ngăn chặn giúp bà biết dừng lại để khỏi bị “tiền mất, tật mang”.

Qua sự việc này Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin người bán, người nhận tiền trước khi giao dịch; khi mua thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe mọi người dân cần đến cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám, điều trị, kê đơn mua thuốc theo quy định; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, hay thông tin tài khoản cho người lạ; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan Công an để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, các hành vi lừa đảo qua mạng.