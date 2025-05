Kịp thời ngăn chặn vụ chuyển khoản hơn 100 tỷ cho tội phạm

TPO - Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, một ngân hàng đã ngăn chặn hơn 100 tỷ đồng chuyển khoản cho tội phạm lừa đảo, thông qua việc cảnh báo khách hàng về các tài khoản lừa đảo.

Đây là thông tin ông Tuấn nêu tại họp báo công bố sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025”, sáng 26/5.

Để ngăn chặn tình trạng lừa đảo tài khoản của khách hàng, ông Tuấn cho biết Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng kho dữ liệu về các tài khoản nghi ngờ gian lận.

“Khi khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng để chuyển tiền, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái của tài khoản người nhận, cho biết tài khoản đó có bị nghi ngờ gian lận hay không. Trong trường hợp có cảnh báo, người chuyển tiền sẽ là người quyết định có tiếp tục giao dịch hay không, và nếu tiếp tục, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định của mình”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, trong thời gian tới các ngân hàng lớn sẽ lần lượt triển khai thí điểm tính năng cảnh báo này. Nếu được triển khai rộng rãi trên toàn ngành, con số này sẽ còn cao hơn nữa, đồng thời giúp người dùng yên tâm hơn khi giao dịch.

Ông Tuấn cũng đề nghị các ngân hàng tích cực thực hiện truyền thông đến khách hàng để kích hoạt và thẩm định tính năng mới, từ đó có thể rút ra các bài học kinh nghiệm, tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ. Dự kiến, việc triển khai toàn ngành sẽ được thực hiện trong năm 2025, sau khi hoàn tất giai đoạn thí điểm tại 5 ngân hàng lớn.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, nhiều nghiệp vụ cơ bản ngân hàng đã được số hóa hoàn toàn 100% (tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở thẻ ngân hàng, ví điện tử, chuyển tiền, cho vay...). Tổ chức tín dụng tại Việt Nam có tỷ lệ trên 90% giao dịch thực hiện trên kênh số. Đến nay, có hơn 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng tích cực. Năm 2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 56,68% về số lượng và 32,79% về giá trị so với năm 2023.

Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho tài khoản luôn được ngành ngân hàng chú trọng. Ngân hàng Nhà nước thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan triển khai các biện pháp trong đảm bảo an ninh an toàn hoạt động ngân hàng; tăng cường truyền thông, giáo dục tài chính nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho khách hàng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp khai thác tối đa tiềm năng, lợi ích của thanh toán số.