Vừa bị kết án tù, lại tái phạm buôn bán hàng cấm

Ngọc Văn
TPO - Dù vừa bị tuyên án tù treo về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, một phụ nữ ở Huế vẫn tiếp tục buôn thuốc lá lậu và bị khởi tố, bắt giữ chỉ sau vài tháng lĩnh án.

Ngày 15/10, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3 (TP Huế) phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết (SN 1963, trú phường Phú Xuân, TP Huế) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

doi-tuong-tran-thi-tuyetjpg.jpg
Đang nhận án tù treo, bà Trần Thị Tuyết lại có hành vi buôn bán hàng lậu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Huế phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu vận chuyển, mua bán thuốc lá lậu từ ngoài tỉnh đưa về Huế tiêu thụ.

Chiều 4/10, tại phường Phong Thái (Huế), lực lượng chức năng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Huế tiến hành dừng kiểm tra xe khách 16 chỗ mang BKS 75E-016.39, chạy tuyến Ba Đồn (Quảng Trị) - Huế, do tài xế Nguyễn Văn Thành (SN 1964, trú TP Huế) điều khiển.

Kiểm tra trên xe, công an phát hiện Trần Thị Tuyết cùng một phụ nữ khác mang theo lượng lớn thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc, gồm 70 cây thuốc lá JET, 10 cây Hero và 50 cây Esse Change do nước ngoài sản xuất. Đây là hàng hóa thuộc danh mục cấm kinh doanh tại Việt Nam.

Theo lời khai của bà Tuyết tại cơ quan công an, số thuốc lá điếu kể trên được mua từ tỉnh Quảng Trị để đưa về Huế tiêu thụ.

Đáng chú ý, chỉ vài tháng trước, vào tháng 6/2025, Trần Thị Tuyết từng bị TAND quận Phú Xuân cũ (TP Huế) tuyên phạt 9 tháng tù treo về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”. Tuy nhiên, người này vẫn tái phạm khi án treo còn hiệu lực.

Ngọc Văn
