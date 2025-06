Bắt giữ cặp vợ chồng buôn bán hàng cấm tại Yên Bái

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Yên Bái) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội ‘Buôn bán hàng cấm’ xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và các đơn vị có liên quan.

Cụ thể, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Yên Bái phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động tội phạm “Buôn bán hàng cấm” trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Sau quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện trong thời gian tháng 4 và 5/2025, các đối tượng B. V. Kh (sinh năm 1992) cùng vợ N. T. T. H. cùng trú tại Đội 9 Khu Hồng Hải, phường Minh Nông (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu hoạt động tội phạm “Buôn bán hàng cấm” trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Đối tượng B. V. K là Giám đốc Văn phòng chi nhánh của Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Healthy HKV (có địa chỉ tại số nhà 645 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố số 1, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên) đã bàn bạc với vợ, đặt Công ty cổ phần Dược phẩm Abi Pharma (địa chỉ tại Cụm 12, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội) sản xuất 2.000 hộp sản phẩm Viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan để bán ra thị trường kiếm lời. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa được các đơn vị chức năng cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Kết quả điều tra cho thấy từ ngày 22/4 đến ngày 25/5, Công ty Healthy HKV đã bán được tổng số 678 đơn hàng tương đương với 831 hộp sản phẩm Viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan, thu về số tiền 264 triệu đồng. Như vậy nếu toàn bộ lô hàng với số lượng 2.000 hộp sản phẩm bán trót lọt ra thị trường sẽ thu về khoảng 550 triệu đồng.

Tiến hành kiểm tra kho của Công ty cổ phần Dược phẩm Abi Pharma (tại địa chỉ Cụm 12, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội) lực lượng chức năng đã thu giữ gần 20 loại sản phẩm (là thực phẩm bảo vệ sức khỏe) và nhiều loại hàng hóa khác cùng các công cụ, máy móc, phương tiện dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trị giá nhiều tỷ đồng.

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Yên Bái) đã tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”, xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, Công an tỉnh Yên Bái khởi tố 2 bị can đối với B. V. K và N. T. T. H. về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm i khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Được biết, trên mạng xã hội Viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan được quảng cáo là "thần dược" dành cho phái mạnh.

Hiện Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan.