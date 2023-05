Có 9 tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục buôn bán hàng cấm

TPO - Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Dung (54 tuổi, ngụ xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm. Dung từng có 1 tiền án và 8 tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Công an huyện Càng Long cũng đồng thời tạm giữ hình sự 3 đối tượng khác cùng với hành vi trên là Vương Chí Dũng (57 tuổi, ngụ xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh); Hà Trọng Nghĩa (23 tuổi) và Văn Tiến Thanh (17 tuổi) cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/5, Công an huyện Càng Long phát hiện Nguyễn Thị Dung và Vương Chí Dũng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn tại nhà thuộc ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long.

Ngay sau đó, Công an huyện đã phối hợp Công an xã Phương Thạnh tiến hành kiểm tra, phát hiện các đối tượng nêu trên cùng với 6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và Hero. Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tang vật, phương tiện có liên quan.

Qua làm việc, bước đầu Nghĩa và Thanh thừa nhận, Dung và Dũng liên hệ đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu, sau đó cả hai điều khiển xe ô tô đi lấy 3.000 bao thuốc lá hiệu Jet, 3.000 bao thuốc lá hiệu Hero tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Khi vừa đến xã Phương Thạnh, huyện Càng Long giao thuốc lá cho Dung và Dũng tại nhà thì bị phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Nguyễn Thị Dung có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ, 8 tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.