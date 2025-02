Yên Bái có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Chiều 28/2, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ công an và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Việt Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, Trưởng Công an thành phố Yên Bái giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Yên Bái công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an cấp huyện nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định điều động 47 lãnh đạo Công an cấp huyện, cấp phòng sau sắp xếp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Việt Thắng – Giám đốc Công an tỉnh mong muốn Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ trên cương vị mới sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, tham mưu hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh và giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần đoàn kết của toàn lực lượng và chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sẽ cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.