Bà Đoàn Thị Hậu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn

TPO - Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026- 2031 với 100% phiếu tín nhiệm của các đại biểu.

Chiều 26/3, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bàn thảo, thống nhất một số nội dung quan trọng, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức vụ: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng các ban của HĐND tỉnh và bầu chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII.

Theo đó bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026- 2031 với 100% phiếu đồng ý.



HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII cũng đã bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng đối với ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII và ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng thời, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã bầu ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII.

Các ông, bà Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII tái đắc cử khóa XVIII gồm: ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực cùng ông Đoàn Thanh Sơn và bà Trần Thanh Nhàn.

Cũng trong kỳ họp đầu tiên HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn các chức vụ các Ban, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân.... theo quy định.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lạng Sơn xem xét Báo cáo tóm tắt của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng một số nội dung quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Kỳ họp cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh; Ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh; Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Theo báo cáo, tại Nghị quyết số 70/NQ-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là những đại biểu được lựa chọn từ 85 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh diễn ra thành công, bảo đảm đúng quy định. Toàn tỉnh có 615.541 cử tri, trong đó 615.175 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,94%; 55/65 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.