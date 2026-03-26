Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bà Đoàn Thị Hậu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026- 2031 với 100% phiếu tín nhiệm của các đại biểu.

Chiều 26/3, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bàn thảo, thống nhất một số nội dung quan trọng, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn.

11549.jpg
HĐND tỉnh Lạng Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp đầu tiên để kiện toàn các chức danh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức vụ: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng các ban của HĐND tỉnh và bầu chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII.

Theo đó bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026- 2031 với 100% phiếu đồng ý.

11551.jpg
Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026- 2031.

HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII cũng đã bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng đối với ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII và ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng thời, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã bầu ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII.

Các ông, bà Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII tái đắc cử khóa XVIII gồm: ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực cùng ông Đoàn Thanh Sơn và bà Trần Thanh Nhàn.

Cũng trong kỳ họp đầu tiên HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn các chức vụ các Ban, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân.... theo quy định.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lạng Sơn xem xét Báo cáo tóm tắt của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng một số nội dung quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Kỳ họp cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh; Ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh; Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Theo báo cáo, tại Nghị quyết số 70/NQ-UBBC Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là những đại biểu được lựa chọn từ 85 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh diễn ra thành công, bảo đảm đúng quy định. Toàn tỉnh có 615.541 cử tri, trong đó 615.175 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,94%; 55/65 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

#HĐND Lạng Sơn #Chủ tịch HĐND #bà Đoàn Thị Hậu #bầu cử #tỉnh Lạng Sơn #ông Nguyễn Cảnh Toàn

