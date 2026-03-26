TP.HCM nói gì về thông tin cấm xe bán tải vào nội đô?

TPO - Trước thông tin lan truyền về việc cấm xe bán tải lưu thông vào khu vực nội đô, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM khẳng định, hiện không có quy định cấm loại phương tiện này. Tuy nhiên, việc phân loại và tổ chức giao thông đối với xe bán tải đã có những thay đổi, đòi hỏi người điều khiển phải hiểu đúng để tránh vi phạm.

Tại buổi họp báo định kỳ về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM (ngày 26/3), ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, theo quy định hiện hành, xe bán tải và xe tải van dưới 950 kg không thuộc diện bị hạn chế thời gian lưu thông vào nội đô như một số loại xe tải khác. Điều này đồng nghĩa, các phương tiện này vẫn có thể di chuyển bình thường trong khu vực trung tâm thành phố vào bất kỳ thời điểm nào.

Tuy nhiên, điểm quan trọng nằm ở cách phân loại phương tiện. Theo ông Giang, từ năm 2024, các quy định mới đã tách bạch rõ ràng giữa ô tô con và ô tô tải, trong đó có phân biệt cụ thể với xe bán tải. Trên thực tế, xe bán tải đang tồn tại hai nhóm: một nhóm được đăng ký là ô tô con, nhóm còn lại được đăng ký là ô tô tải, tùy theo cấu hình và mục đích sử dụng.

Ông Nguyễn Kiên Giang chia sẻ thông tin tại buổi họp báo (chiều 26/3)

Sự khác biệt này dẫn đến cách tham gia giao thông hoàn toàn khác nhau. Đối với xe bán tải được đăng ký là ô tô con, phương tiện được phép lưu thông như xe con thông thường. Trong khi đó, các xe bán tải đăng ký là ô tô tải dù không bị hạn chế giờ vào nội đô, nhưng bắt buộc phải tuân thủ các quy định dành cho xe tải.

“Người điều khiển cần đặc biệt lưu ý, nếu phương tiện của mình thuộc nhóm xe tải thì phải đi đúng làn đường dành cho xe tải, không được di chuyển vào làn ô tô con. Khi gặp biển báo cấm xe tải, các phương tiện này vẫn phải chấp hành như xe tải thông thường” - ông Giang nhấn mạnh.

Theo đại diện Sở Xây dựng, thực tế hiện nay có không ít tài xế sử dụng xe bán tải nhưng chưa nắm rõ quy định phân loại, dẫn đến việc vô tình vi phạm khi lưu thông. Một số trường hợp điều khiển xe đi vào làn ô tô con hoặc không tuân thủ biển báo cấm xe tải, tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt.

Người dân cần hiểu đúng quy định về việc lưu thông của xe bán tải trong khu vực nội đô TP.HCM để tránh tâm lý hoang mang (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, xe tải van cũng là đối tượng được nhiều người quan tâm. Với các xe tải van có khối lượng chuyên chở dưới 950 kg, quy định hiện hành cho phép lưu thông tương tự, không bị hạn chế thời gian vào nội đô. Tuy nhiên, tương tự xe bán tải, việc tuân thủ làn đường và hệ thống biển báo vẫn là yêu cầu bắt buộc.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, việc làm rõ quy định là cần thiết trong bối cảnh lượng xe bán tải gia tăng nhanh tại các đô thị lớn. Đây là dòng xe đa dụng, vừa phục vụ nhu cầu cá nhân, vừa tham gia vận chuyển hàng hóa, nên dễ gây nhầm lẫn trong quản lý và tổ chức giao thông nếu không được phân định rõ ràng.